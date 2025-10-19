Live
  • Вс 19.10.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине

Общество 16:03   19.10.2025
Оксана Горун
Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О поисковой операции, в которой участвовали полицейские и БпЛА «DJI Mavic 3», сообщили в Управлении главной инспекции ГУНП в Харьковской области.

«18 октября в Берестинском районе пропал малолетний ребенок. К поисковой операции полиция привлекла личный состав и современный беспилотный летательный аппарат (БпЛА), переданный полицейскому офицеру громады в пользование в рамках проекта Управления главной инспекции», — отметили в УГИ ГУНП.

На Харьковщине нашли ребенка с помощью дрона
Фото: ГУНП

С помощью БпЛА капитан полиции Андрей Греш обследовал ту часть территории, куда было бы трудно добраться пешим патрулям. И «мавик» действительно позволил быстро найти ребенка. Координаты его местоположения передали поисковикам.

Читайте также: Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют

«К счастью, ребенок найден живым и невредимым. Этот случай еще раз доказывает: использование дронов в ежедневной работе полиции — не будущее, а эффективное современное решение, помогающее сохранять жизнь», — подчеркнули в Нацполиции.

Напомним, 27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук из села Скрипаи. Девочка исчезла 23 мая и три ночи провела в лесу. В это время ее искали полиция и волонтеры – около 1000 человек.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
19.10.2025, 12:37
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
18.10.2025, 15:20
Новости Харькова — главное за 19 октября: за сутки — погибший, 14 пострадавших
Новости Харькова — главное за 19 октября: за сутки — погибший, 14 пострадавших
19.10.2025, 16:12
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025, 14:15
Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября
Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября
18.10.2025, 22:00
Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине
Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине
19.10.2025, 16:03

Новости по теме:

19.10.2025
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют
16.10.2025
В Харькове возле здания упал вражеский БпЛА, без детонации
15.10.2025
Мачеху подозревают в убийстве в Харькове, мины с БпЛА — итоги 15 октября
12.10.2025
В Харькове серия взрывов: зафиксировали атаку российских БпЛА
12.10.2025
Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2025 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О поисковой операции, в которой участвовали полицейские и БпЛА «DJI Mavic 3», сообщили в Управлении главной инспекции ГУНП в Харьковской области".