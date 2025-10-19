Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине
О поисковой операции, в которой участвовали полицейские и БпЛА «DJI Mavic 3», сообщили в Управлении главной инспекции ГУНП в Харьковской области.
«18 октября в Берестинском районе пропал малолетний ребенок. К поисковой операции полиция привлекла личный состав и современный беспилотный летательный аппарат (БпЛА), переданный полицейскому офицеру громады в пользование в рамках проекта Управления главной инспекции», — отметили в УГИ ГУНП.
С помощью БпЛА капитан полиции Андрей Греш обследовал ту часть территории, куда было бы трудно добраться пешим патрулям. И «мавик» действительно позволил быстро найти ребенка. Координаты его местоположения передали поисковикам.
Читайте также: Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют
«К счастью, ребенок найден живым и невредимым. Этот случай еще раз доказывает: использование дронов в ежедневной работе полиции — не будущее, а эффективное современное решение, помогающее сохранять жизнь», — подчеркнули в Нацполиции.
Напомним, 27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужечук из села Скрипаи. Девочка исчезла 23 мая и три ночи провела в лесу. В это время ее искали полиция и волонтеры – около 1000 человек.
