Live
  • Нд 19.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині

Суспільство 16:03   19.10.2025
Оксана Горун
Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про пошукову операцію, в якій брали участь поліціянти та БПЛА “DJI Mavic 3”, повідомили в Управлінні головної інспекції ГУНП у Харківській області.

“18 жовтня у Берестинському районі зникла малолітня дитина. До пошукової операції поліція залучила особовий склад та сучасний безпілотний літальний апарат (БпЛА), переданий поліцейському офіцеру громади в користування в рамках проєкту Управління головної інспекції”, – зазначили в УГІ ГУНП.

На Харківщині знайшли дитину за допомогою дрону
Фото: ГУНП

За допомогою БпЛА капітан поліції Андрій Греш обстежив ту частину території, куди було б важко дістатися пішим патрулям. І “мавік” справді дозволив швидко знайти дитину. Координати її розташування передали пошуковикам.

Читайте також: Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють

“На щастя, дитина знайдена живою та неушкодженою. Цей випадок ще раз доводить: використання дронів у щоденній роботі поліції — не майбутнє, а ефективне сучасне рішення, яке допомагає зберігати життя”, — наголосили в Нацполіції.

Нагадаємо, 27 травня 2023 року в Харківській області сталося справжнє диво – живою  знайшли дворічну Віолетту Мужечук із села Скрипаї. Дівчинка зникла 23 травня та три ночі провела в лісі. У цей час її шукали поліція та волонтери – близько 1000 осіб.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині
Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині
19.10.2025, 16:03
Заморозки та мокрий сніг йдуть на Харківщину: коли розпочнеться
Заморозки та мокрий сніг йдуть на Харківщину: коли розпочнеться
19.10.2025, 12:37
Поліціянти витягли жінку з-під завалів після авіаудару по Харківщині 📹
Поліціянти витягли жінку з-під завалів після авіаудару по Харківщині 📹
19.10.2025, 11:30
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: за добу – загиблий і 14 постраждалих
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: за добу – загиблий і 14 постраждалих
19.10.2025, 16:12
У чому складність проєкту підземної лікарні в Харкові, розповів Синєгубов
У чому складність проєкту підземної лікарні в Харкові, розповів Синєгубов
19.10.2025, 15:03
Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙
Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙
19.10.2025, 10:02

Новини за темою:

19.10.2025
Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють
16.10.2025
У Харкові біля будівлі впав ворожий БпЛА, без детонації
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
12.10.2025
У Харкові серія вибухів: зафіксували атаку російських БпЛА
12.10.2025
П’ятеро постраждалих, серед них дитина – де вночі росіяни били по Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 16:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пошукову операцію, в якій брали участь поліціянти та БПЛА “DJI Mavic 3”, повідомили в Управлінні головної інспекції ГУНП у Харківській області".