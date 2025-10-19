Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині

Про пошукову операцію, в якій брали участь поліціянти та БПЛА “DJI Mavic 3”, повідомили в Управлінні головної інспекції ГУНП у Харківській області.

“18 жовтня у Берестинському районі зникла малолітня дитина. До пошукової операції поліція залучила особовий склад та сучасний безпілотний літальний апарат (БпЛА), переданий поліцейському офіцеру громади в користування в рамках проєкту Управління головної інспекції”, – зазначили в УГІ ГУНП.

За допомогою БпЛА капітан поліції Андрій Греш обстежив ту частину території, куди було б важко дістатися пішим патрулям. І “мавік” справді дозволив швидко знайти дитину. Координати її розташування передали пошуковикам.

“На щастя, дитина знайдена живою та неушкодженою. Цей випадок ще раз доводить: використання дронів у щоденній роботі поліції — не майбутнє, а ефективне сучасне рішення, яке допомагає зберігати життя”, — наголосили в Нацполіції.

Нагадаємо, 27 травня 2023 року в Харківській області сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужечук із села Скрипаї. Дівчинка зникла 23 травня та три ночі провела в лісі. У цей час її шукали поліція та волонтери – близько 1000 осіб.