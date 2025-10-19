Зниклу дитину допоміг знайти БпЛА на Харківщині
Про пошукову операцію, в якій брали участь поліціянти та БПЛА “DJI Mavic 3”, повідомили в Управлінні головної інспекції ГУНП у Харківській області.
“18 жовтня у Берестинському районі зникла малолітня дитина. До пошукової операції поліція залучила особовий склад та сучасний безпілотний літальний апарат (БпЛА), переданий поліцейському офіцеру громади в користування в рамках проєкту Управління головної інспекції”, – зазначили в УГІ ГУНП.
За допомогою БпЛА капітан поліції Андрій Греш обстежив ту частину території, куди було б важко дістатися пішим патрулям. І “мавік” справді дозволив швидко знайти дитину. Координати її розташування передали пошуковикам.
Читайте також: Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють
“На щастя, дитина знайдена живою та неушкодженою. Цей випадок ще раз доводить: використання дронів у щоденній роботі поліції — не майбутнє, а ефективне сучасне рішення, яке допомагає зберігати життя”, — наголосили в Нацполіції.
Нагадаємо, 27 травня 2023 року в Харківській області сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужечук із села Скрипаї. Дівчинка зникла 23 травня та три ночі провела в лісі. У цей час її шукали поліція та волонтери – близько 1000 осіб.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дитина, дрон, зник, новини Харкова, поліція, шукали;
Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 16:03;