«Віолетта жива, ми її знайшли» – начальник ГУ Нацполіції Харківщини Тимошко

Дворічну дівчинку із села Скрипаї знайшли живою, повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко. Дівчинку шукали 1000 людей.

«Ми кожного дня молилися, щоб дівчинку знайшли живою. Віолетта жива, ми її знайшли. Сьогодні на її пошуки вийшло майже 1000 людей. Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці. Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу. Лікарі надають дівчинці медичну допомогу. Дякую всім. Живи, дівчинко!» – написав Тимошко.

У поліції повідомили, що дівчинку знайшли у лісі. Вона жива, але дуже втомлена, спрагла та голодна. Протиправні дії щодо дитини не були скоєні, Віолетта надто далеко пішла від дому та загубилася. Наразі знайдену дитину оглядають лікарі.