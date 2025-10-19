Наказ розстріляти цивільного та різке похолодання – підсумки 19 жовтня
Зросла кількість КАБів, якими б’ють по Харківській області, російський командир наказав підлеглому вбити цивільного в Куп’янську, на Харківщину йдуть заморозки та мокрий сніг. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 19 жовтня.
“Пристрель його” – російський командир наказав убити цивільного в Куп’янську
Аудіоперехоплення переговорів окупантів у Куп’янську опублікував 10-й армійський корпус ЗСУ. На записі росіянин віддає злочинний наказ підлеглому із позивним “Майкл”. Загарбник вимовляє: “Один цивільний там ходить у синій панамці. Як мимо проходитиме, пристрель його та тіло прибери кудись”. Захисники України наголосили, що умисне вбивство цивільного – це не просто порушення Женевських конвенцій, а воєнний злочин у чистому вигляді.
Зростає кількість КАБів, якими б’ють по Харківській області
Після деякого затишшя в бомбардуваннях, яке не відчували хіба що на Куп’янському напрямку, російська армія останнім часом все активніше повертається до застосування КАБів. Минулої доби по мирному населенню Харківщини прилетіло 10 авіабомб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Зокрема, Лозова 18 жовтня вдарила новим реактивним УМПБ-5Р, який летить на значно більші дистанції, ніж звичайні КАБи. На село Андріївка у Великобурлуцькій громаді вночі 19 жовтня скинули одразу чотири авіабомби. Інформації щодо постраждалих там немає.
Заморозки та мокрий сніг йдуть на Харківщину
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 22 жовтня по місту та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. А ще до цього, вже вночі з 19 на 20 жовтня, в області розпочнуться опади, зокрема у вигляді мокрого снігу.
