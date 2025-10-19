Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙

Десятий армійський корпус ЗСУ, який проводить контрдиверсійну операцію в Куп’янську, опублікував аудіоперехоплення переговорів окупантів.

Аудіо підтверджує: вбиваючи цивільних, росіяни чудово розуміють, що це не ЗСУ, не “іноземні найманці” та не “генерали НАТО”.

На опублікованому аудіозаписі командир з армії РФ віддає наказ підлеглому з позивним “Майкл”. Перемежаючи текст великою кількістю нецензурної лексики, він вимовляє: “Один цивільний там ходить у синій панамці. Як мимо проходитиме, пристрель його і тіло прибери кудись. Тільки підпусти ближче”.

“Це не випадковість — це їхня стратегія терору. Вони приходять не “звільняти” — вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна — це війна не з армією, а з мирним населенням”, – підкреслили в 10-му АК.

Захисники України зазначили, що такі накази не просто порушують Женевські конвенції.

“Це воєнні злочини в чистому вигляді”, – зазначили представники ЗСУ та запевнили, що за вчинене загарбникам доведеться відповісти: якщо не в суді, то на полі бою.