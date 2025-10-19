Live
  • Нд 19.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙

Події 10:02   19.10.2025
Оксана Горун
Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙

Десятий армійський корпус ЗСУ, який проводить контрдиверсійну операцію в Куп’янську, опублікував аудіоперехоплення переговорів окупантів.

Аудіо підтверджує: вбиваючи цивільних, росіяни чудово розуміють, що це не ЗСУ, не “іноземні найманці” та не “генерали НАТО”.

На опублікованому аудіозаписі командир з армії РФ віддає наказ підлеглому з позивним “Майкл”. Перемежаючи текст великою кількістю нецензурної лексики, він вимовляє: “Один цивільний там ходить у синій панамці. Як мимо проходитиме, пристрель його і тіло прибери кудись. Тільки підпусти ближче”.

“Це не випадковість — це їхня стратегія терору. Вони приходять не “звільняти” — вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна — це війна не з армією, а з мирним населенням”, – підкреслили в 10-му АК.

Захисники України зазначили, що такі накази не просто порушують Женевські конвенції.

Читайте також: “Чоловіків убити”: полонені з РФ пояснили, навіщо лізли газопроводом у Куп’янськ

“Це воєнні злочини в чистому вигляді”, – зазначили представники ЗСУ та запевнили, що за вчинене загарбникам доведеться відповісти: якщо не в суді, то на полі бою.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙
Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙
19.10.2025, 10:02
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: за добу – загиблий і 14 постраждалих
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: за добу – загиблий і 14 постраждалих
19.10.2025, 08:55
Сьогодні 19 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 жовтня 2025: яке свято та день в історії
19.10.2025, 06:00
Опалювальний сезон у Харкові та області: чи все йде за планом (відео)
Опалювальний сезон у Харкові та області: чи все йде за планом (відео)
18.10.2025, 21:21
Вдень дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 жовтня
Вдень дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 жовтня
18.10.2025, 22:00
Вперше за час війни вдарили КАБом по Лозовій на Харківщині, новим УМПБ-5Р
Вперше за час війни вдарили КАБом по Лозовій на Харківщині, новим УМПБ-5Р
18.10.2025, 22:57

Новини за темою:

13.08.2024
Здирники $500 тисяч мріяли, щоб міністра енергетики підірвали у Харкові
14.05.2024
“Ніхто не вийде” – істерика командира РФ на Харківщині (перехоплення ГУР)
24.10.2023
“Який Куп’янськ? Іванівку взяти не можуть!” – одкровення окупанта (аудіо)
05.10.2022
Військові РФ звинувачують один одного у здачі Харківщини (аудіоперехоплення)
23.09.2022
Від полку “ЛНР” під Ізюмом залишилося 18 людей (аудіоперехоплення)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 10:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десятий армійський корпус ЗСУ, який проводить контрдиверсійну операцію в Куп’янську, опублікував аудіоперехоплення переговорів окупантів".