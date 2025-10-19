Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙
Десятий армійський корпус ЗСУ, який проводить контрдиверсійну операцію в Куп’янську, опублікував аудіоперехоплення переговорів окупантів.
Аудіо підтверджує: вбиваючи цивільних, росіяни чудово розуміють, що це не ЗСУ, не “іноземні найманці” та не “генерали НАТО”.
На опублікованому аудіозаписі командир з армії РФ віддає наказ підлеглому з позивним “Майкл”. Перемежаючи текст великою кількістю нецензурної лексики, він вимовляє: “Один цивільний там ходить у синій панамці. Як мимо проходитиме, пристрель його і тіло прибери кудись. Тільки підпусти ближче”.
“Це не випадковість — це їхня стратегія терору. Вони приходять не “звільняти” — вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна — це війна не з армією, а з мирним населенням”, – підкреслили в 10-му АК.
Захисники України зазначили, що такі накази не просто порушують Женевські конвенції.
Читайте також: “Чоловіків убити”: полонені з РФ пояснили, навіщо лізли газопроводом у Куп’янськ
“Це воєнні злочини в чистому вигляді”, – зазначили представники ЗСУ та запевнили, що за вчинене загарбникам доведеться відповісти: якщо не в суді, то на полі бою.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Фронт, Харків; Теги: аудиоперехват, военное преступление, куп'янск, новини Харкова, окупанти;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Російський командир наказав вбити цивільного в Куп’янську в радіоетері🎙», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 10:02;