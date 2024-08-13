Здирники $500 тисяч мріяли, щоб міністра енергетики підірвали у Харкові
СБУ опублікувала нові докази у справі про хабар у розмірі $500 тисяч заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.
В аудіоперехопленні СБУ заступник Міністра енергетики оговорює майбутній злочин зі спільником: як саме будуть брати хабар у 500 тис. доларів, як ділитимуть гроші, а ще мріють, щоб у відрядженні до Харкова був «підірваний» Міністр енергетики України, якого вони обзивають «падлом».
«Міністр уєзжаєт в Харьков…может, там єго взорвут?» — каже співрозмовник Хейла, на що Хейло сміється.
Нагадаємо, днями СБУ, НАБУ та САП взяли на хабарі у півмільйона доларів заступника Міненерго та його спільників. Схематозники вимагали гроші з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну, а натомість обіцяли передати у користування унікальне гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: аудиоперехват, взятка, министр энергетики, СБУ, Харків, Хейло;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ опублікувала нові докази у справі про хабар у розмірі $500 тисяч заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.".