Здирники $500 тисяч мріяли, щоб міністра енергетики підірвали у Харкові

СБУ опублікувала нові докази у справі про хабар у розмірі $500 тисяч заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

В аудіоперехопленні СБУ заступник Міністра енергетики оговорює майбутній злочин зі спільником: як саме будуть брати хабар у 500 тис. доларів, як ділитимуть гроші, а ще мріють, щоб у відрядженні до Харкова був «підірваний» Міністр енергетики України, якого вони обзивають «падлом».

«Міністр уєзжаєт в Харьков…может, там єго взорвут?» — каже співрозмовник Хейла, на що Хейло сміється.

Нагадаємо, днями СБУ, НАБУ та САП взяли на хабарі у півмільйона доларів заступника Міненерго та його спільників. Схематозники вимагали гроші з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну, а натомість обіцяли передати у користування унікальне гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.