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Здирники $500 тисяч мріяли, щоб міністра енергетики підірвали у Харкові

Події 20:08   13.08.2024
Оксана Якушко
Здирники $500 тисяч мріяли, щоб міністра енергетики підірвали у Харкові

СБУ опублікувала нові докази у справі про хабар у розмірі $500 тисяч заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

В аудіоперехопленні СБУ заступник Міністра енергетики оговорює майбутній злочин зі спільником: як саме будуть брати хабар у 500 тис. доларів, як ділитимуть гроші, а ще мріють, щоб у відрядженні до Харкова був «підірваний» Міністр енергетики України, якого вони обзивають «падлом».

«Міністр уєзжаєт в Харьков…может, там єго взорвут?» — каже співрозмовник Хейла, на що Хейло сміється.

Нагадаємо, днями СБУ, НАБУ та САП взяли на хабарі у півмільйона доларів заступника Міненерго та його спільників. Схематозники вимагали гроші з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну, а натомість обіцяли передати у користування унікальне гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Читайте також: Суд у справі нардепа з Харкова, якого впіймали на хабарі, почнеться 20 червня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ опублікувала нові докази у справі про хабар у розмірі $500 тисяч заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.".