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Вымогатели $500 тысяч мечтали, чтобы министра энергетики взорвали в Харькове

Происшествия 20:08   13.08.2024
Оксана Якушко
Вымогатели $500 тысяч мечтали, чтобы министра энергетики взорвали в Харькове Скриншот

СБУ опубликовала новые доказательства по делу о взятке в размере $500 тысяч замминистра энергетики Украины Александра Хейла.

В аудиоперехвате СБУ заместитель Министра энергетики обсуждает будущее преступление с сообщником: как именно будут брать взятку в 500 тыс. долларов, как будут делить деньги, а еще мечтают, чтобы в командировке в Харьков был «взорван» Министр энергетики Украины, которого они обзывают «падлом».

«Министр уезжает в Харьков… может, там его взорвут?» — говорит собеседник Хэйла, из-за чего Хейло смеется.

Напомним, на днях СБУ, НАБУ и САП поймали на взятке в полмиллиона долларов заместителя Минэнерго и его сообщников. Схематозники требовали деньги с руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна, и обещали передать в пользование уникальное горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровскому.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ опубликовала новые доказательства по делу о взятке в размере $500 тысяч замминистра энергетики Украины Александра Хейла.".