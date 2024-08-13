Вымогатели $500 тысяч мечтали, чтобы министра энергетики взорвали в Харькове
СБУ опубликовала новые доказательства по делу о взятке в размере $500 тысяч замминистра энергетики Украины Александра Хейла.
В аудиоперехвате СБУ заместитель Министра энергетики обсуждает будущее преступление с сообщником: как именно будут брать взятку в 500 тыс. долларов, как будут делить деньги, а еще мечтают, чтобы в командировке в Харьков был «взорван» Министр энергетики Украины, которого они обзывают «падлом».
«Министр уезжает в Харьков… может, там его взорвут?» — говорит собеседник Хэйла, из-за чего Хейло смеется.
Напомним, на днях СБУ, НАБУ и САП поймали на взятке в полмиллиона долларов заместителя Минэнерго и его сообщников. Схематозники требовали деньги с руководителей госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна, и обещали передать в пользование уникальное горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.
Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровскому.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: аудиоперехват, взятка, министр энергетики, СБУ, Харьков, Хейло;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ опубликовала новые доказательства по делу о взятке в размере $500 тысяч замминистра энергетики Украины Александра Хейла.".