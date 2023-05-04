«Зливав» дані про бійців ЗСУ: на Харківщині коп перейшов на бік окупантів

Під час окупації Куп’янщини поліцейський, щоб «працевлаштуватися» у ворога, здав дані місцевих військових та працівників СБУ.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні 2022 року чоловік, бувши на той момент чинним працівником Нацполіції, здійснював чергування у незаконному правоохоронному органі. Крім того, зрадник проводив «профілактику» з місцевими: він затримав чоловіка, побив його гумовою палицею та утримував потерпілого у камері близько 15 діб.

У липні окупанти призначили підозрюваного на посаду «и. о. инспектора дорожно–патрульной службы». При цьому, перед місцевими він представлявся як співробітник «ГИБДД российской полиции».

Для «працевлаштування» він надав ворогу всі необхідні документи, серед яких пояснення, в якому зазначив перелік відомих йому осіб, які проходили службу в ЗСУ та працівників СБУ.

За роботу на окупантів чоловік щомісяця отримував 45 тисяч російських рублів.

Також підозрюваний активно закликав своїх колег «виходити на роботу» та додав, що «Россия тут навсегда».

Наразі чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук, додали правоохоронці.