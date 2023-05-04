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Керувала “Пенсійним фондом”: на Харківщині під суд віддали колаборантку

Суспільство 10:17   04.05.2023
Оксана Горун
Керувала “Пенсійним фондом”: на Харківщині під суд віддали колаборантку

Чергова зрадниця вже скоро опиниться на лаві підсудних. Колаборантку затримали, а прокуратура затвердила та відправила обвинувальний акт до суду.

Відповідати за співпрацю з окупантами доведеться мешканці Вовчанська.

“За даними слідства, під час окупації територій Харківщини обвинувачена співпрацювала з ворогом. Наказом так званого “головы” незаконного органу влади — “Временной гражданской администрации Харьковской области” — жінку було призначено на посаду “и.о. начальника отделения (управления) пенсионного фонда Волчанского района Харьковской области“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Колаборантка із Вовчанська керувала Пенсійним фондом

“Керівниця” набирала нових співробітників-зрадників, забезпечувала обробку заяв пенсіонерів, засвідчувала довідки, які видавали замість втрачених пенсійних посвідчень. Окрім того, вона готувала звіти для окупантів.

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Нині жінка в СІЗО. Їй загрожує провести у в’язниці від 5 до 10 років. Також можлива конфіскація майна. Звинувачують “керівницю” в колабораціонізмі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова зрадниця вже скоро опиниться на лаві підсудних. Колаборантку затримали, а прокуратура затвердила та відправила обвинувальний акт до суду".