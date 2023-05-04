Поруководила «Пенсионным фондом»: на Харьковщине под суд отдали коллаборантку

Очередная предательница уже скоро окажется на скамье подсудимых. Ее задержали, а прокуратура утвердила и отправила обвинительный акт в суд.

Отвечать за сотрудничество с оккупантами придется жительнице Волчанска.

«По данным следствия, во время оккупации территорий Харьковщины обвиняемая сотрудничала с врагом. Приказом так называемого «председателя» незаконного органа власти – «Временной гражданской администрации Харьковской области» – женщина была назначена на должность «и.о. начальника отделения (управления) Пенсионного фонда Волчанского района Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Руководительница» набирала новых сотрудников-предателей, обеспечивала обработку заявлений пенсионеров, заверяла справки, которые выдавали вместо утраченных пенсионных удостоверений. Кроме того, она готовила отчеты для оккупантов.

Сейчас женщина в СИЗО. Ей грозит провести в тюрьме от пяти до десяти лет. Также возможна конфискация имущества. Обвиняют «руководительницу» в коллаборационизме.