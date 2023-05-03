Ждал «освобождения»: в Харькове будут судить фаната «русского мира»

61-летний мужчина, несмотря на обстрелы и авиабомбардировки, продолжал в Харькове вести беседы в поддержку РФ.

«Будут судить мужчину, который публично призвал поддерживать действия России и ждал «освобождения» Харькова», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что у 61-летнего мужчины уже были судимости, но он «на путь исправления не стал».

«Находясь в магазине, он начал рассказывать о своем отношении к рф и призвал присутствующих поддерживать действия государства-агрессора. Мужчина говорил, что «совсем скоро Харьков станет русским городом», — привели подробности в прокуратуре.

За подобные высказывания мужчину будут судить по статье «коллаборационизм». Дело уже передали в суд.