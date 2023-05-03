Чекав “освобождения”: у Харкові судитимуть фаната “русского мира”

61-річний чоловік, незважаючи на обстріли та авіабомбардування, продовжував у Харкові вести бесіди на підтримку РФ.

“Судитимуть чоловіка, який публічно закликав підтримувати дії рф та чекав “освобождения” Харкова”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори зазначили, що 61-річний чоловік уже мав судимість, але він “на шлях виправлення не став”.

“Перебуваючи у магазині, він почав розповідати про своє ставлення до рф та публічно закликав присутніх підтримувати дії держави-агресорки. Чоловік казав, що “совсем скоро Харьков станет русским городом”, – навели подробиці в прокуратурі.

За подібні висловлювання чоловіка судитимуть за статтею “колабораціонізм”. Справу вже передали до суду.