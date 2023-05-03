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Чекав “освобождения”: у Харкові судитимуть фаната “русского мира”

Суспільство 10:57   03.05.2023
Оксана Горун
Чекав “освобождения”: у Харкові судитимуть фаната “русского мира”

61-річний чоловік, незважаючи на обстріли та авіабомбардування, продовжував у Харкові вести бесіди на підтримку РФ.

“Судитимуть чоловіка, який публічно закликав підтримувати дії рф та чекав “освобождения” Харкова”, —  повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори зазначили, що 61-річний чоловік уже мав судимість, але він “на шлях виправлення не став”.

“Перебуваючи у магазині, він почав розповідати про своє ставлення до рф та публічно закликав присутніх підтримувати дії держави-агресорки. Чоловік казав, що “совсем скоро Харьков станет русским городом”, – навели подробиці в прокуратурі.

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За подібні висловлювання чоловіка судитимуть за статтею “колабораціонізм”. Справу вже передали до суду.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 10:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річний чоловік, незважаючи на обстріли та авіабомбардування, продовжував у Харкові вести бесіди на підтримку РФ".