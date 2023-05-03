Чекав “освобождения”: у Харкові судитимуть фаната “русского мира”
61-річний чоловік, незважаючи на обстріли та авіабомбардування, продовжував у Харкові вести бесіди на підтримку РФ.
“Судитимуть чоловіка, який публічно закликав підтримувати дії рф та чекав “освобождения” Харкова”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори зазначили, що 61-річний чоловік уже мав судимість, але він “на шлях виправлення не став”.
“Перебуваючи у магазині, він почав розповідати про своє ставлення до рф та публічно закликав присутніх підтримувати дії держави-агресорки. Чоловік казав, що “совсем скоро Харьков станет русским городом”, – навели подробиці в прокуратурі.
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За подібні висловлювання чоловіка судитимуть за статтею “колабораціонізм”. Справу вже передали до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річний чоловік, незважаючи на обстріли та авіабомбардування, продовжував у Харкові вести бесіди на підтримку РФ".