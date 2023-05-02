Украина официально признала рашизм государственной идеологией РФ. Подробности
Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФ и осудила его основы и практики как тоталитарные и человеконенавистнические.
Проект постановления, направленный на принятие заявления ВР № 9101 «Об использовании политическим режимом РФ идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических», сегодня поддержал 281 народный депутат.
Заявление позволит определить формы агрессии РФ и побудит государства мира к осуждению ее политики, которая приводит к военным преступлениям и геноциду украинского народа, говорится на сайте Верховной Рады.
«Признаками рашизма являются милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовосхваление РФ путем насильственного угнетения или отрицания существования других народов, навязывание другим народам русского языка и культуры, пропаганда идей «русского мира», систематическое нарушение норм и принципов международного права, суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ и т.д.», — отмечается в публикации.
«Жестокая, неспровоцированная война России против Украины открыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая следует наихудшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
«Согласно проекту постановления №9101, который мы сегодня приняли, рашизм — это новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, которая лежит в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации под руководством президента В. Путина. Он основывается на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма», — поясняет председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
Парламентарии, по его словам, обращаются к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практик рашизма.
«Отныне путинисты официально стали рашистами. Все, что они смогли дать миру — это новую человеконенавистническую идеологию. Пусть история такими их и запомнит», — добавил Арахамия.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФ и осудила его основы и практики как тоталитарные и человеконенавистнические.".