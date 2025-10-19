Live
Российский командир приказал убить гражданского в Купянске в радиоэфире🎙

Происшествия 10:02   19.10.2025
Оксана Горун
Десятый армейский корпус ВСУ, который проводит  контрдиверсионную операцию в Купянске, опубликовал аудиоперехват переговоров оккупантов.

Аудио подтверждает: убивая гражданских, россияне прекрасно понимают, что это не ВСУ, не «иностранные наемники» и не «генералы НАТО».

На опубликованной аудиозаписи командир из армии РФ отдает приказ подчиненному с позывным «Майкл». Перемежая текст большим количеством нецензурной лексики, он произносит: «Один гражданский там ходит в синей панамке. Как будет мимо проходить, пристрели его и тело убери куда-нибудь. Только подпусти поближе».

«Это не случайность – это их стратегия террора. Они приходят не освобождить — они приходят убивать, пытать и запугивать. Их война – это война не с армией, а с мирным населением», — подчеркнули в 10-м АК.

Защитники Украины отметили, что подобные приказы не просто нарушают Женевские конвенции.

Читайте также: «Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск

«Это военные преступления в чистом виде», — отметили представители ВСУ и заверили, что за совершенное захватчикам придется ответить: если не в суде, то на поле боя.

Автор: Оксана Горун
