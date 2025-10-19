Российский командир приказал убить гражданского в Купянске в радиоэфире🎙
Десятый армейский корпус ВСУ, который проводит контрдиверсионную операцию в Купянске, опубликовал аудиоперехват переговоров оккупантов.
Аудио подтверждает: убивая гражданских, россияне прекрасно понимают, что это не ВСУ, не «иностранные наемники» и не «генералы НАТО».
На опубликованной аудиозаписи командир из армии РФ отдает приказ подчиненному с позывным «Майкл». Перемежая текст большим количеством нецензурной лексики, он произносит: «Один гражданский там ходит в синей панамке. Как будет мимо проходить, пристрели его и тело убери куда-нибудь. Только подпусти поближе».
«Это не случайность – это их стратегия террора. Они приходят не освобождить — они приходят убивать, пытать и запугивать. Их война – это война не с армией, а с мирным населением», — подчеркнули в 10-м АК.
Защитники Украины отметили, что подобные приказы не просто нарушают Женевские конвенции.
Читайте также: «Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
«Это военные преступления в чистом виде», — отметили представители ВСУ и заверили, что за совершенное захватчикам придется ответить: если не в суде, то на поле боя.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: аудиоперехват, военное преступление, купянск, новости Харькова, оккупанты, окупанти;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Российский командир приказал убить гражданского в Купянске в радиоэфире🎙», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 октября 2025 в 10:02;