Заморозки та мокрий сніг йдуть на Харківщину: коли розпочнеться
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вони очікують на Харківщину 22 жовтня.
“Вночі 22 жовтня по місту та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – попередили метеорологи.
Прогноз регіонального центру свідчить: сьогодні, 19 жовтня, останній теплий і сонячний день. Уже вночі прогнозують дощ, місцями – з мокрим снігом. А температура вдень завтра, 20 жовтня, знизиться до 5-10° тепла. 21 жовтня тенденція до погіршення погоди збережеться: будуть опади, вдень – не більше 9° тепла, а вночі на поверхні ґрунту вже розпочнуться місцями заморозки.
Графік прогнозу Укргідрометцентру на найближчий робочий тиждень свідчить, що найхолоднішим днем буде 21 жовтня, потім погода дещо покращиться.
