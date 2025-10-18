Перший Фестиваль гарбузів проходить в екопарку під Харковом (подробиці, фото)
Перший Фестиваль гарбузів відбувається у харківському екопарку у ці вихідні, 18 та 19 жовтня.
Більше ніж десять оригінальних фотозон, тематичних локацій та атмосферних осінніх декорацій створили у Парку каменів. Для цього знадобилося понад 30 тонн гарбузів, розповіла МГ «Об’єктив» речниця екопарку Олена Клименко.
«Робилися спеціальні металеві конструкції у вигляді грибів, на яких закріплювали гарбузи. Основна складність полягала в тому, що потрібно було зробити ці конструкції так, щоб не різати й не проколювати гарбузи, щоб вони не псувалися. Адже після фестивалю ці овочі віддадуть тваринам», – поділилася подробицями Клименко.
Найцікавіше обіцяють у неділю, на яку заплановано офіційне відкриття фестивалю. Для гостей готують конкурси та вікторини, сімейні змагання та смачні страви. Обидва дні працює ярмарок натуральних продуктів, на якому серед іншого можна придбати мед.
«Це продовження Балу хризантем, щоб осінь була яскравою. Квіти вже потроху починають відцвітати, і щоби додати фарб осені, цього року ми заснували це свято. Воно проходить вперше, і, сподіваємось, матиме попит», — додає Клименко.
У пресслужбі екопарку наголошують: зараз у країні непростий час, тому рішення – приходити на фестиваль чи ні – це особисте рішення кожного.
Відео: пресслужба екопарку
