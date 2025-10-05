Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)

Понад 10 тисяч квітів прикрасили екопарк під Харковом. Бал хризантем зазвичай проводять на початку жовтня. Організатори опублікували відео з місця.

“Понад 10 тисяч різнобарвних квітів, безліч фотозон і неймовірних композицій створюють особливу та затишну атмосферу. Під час війни традиція, яка триває вже 13 років, набула нового сенсу: кожна квітка, що розквітає, стає символом незламності, сили та віри у Перемогу. А саме свято присвячене захисникам і захисницям України, які щодня боронять нашу незалежність. Попри біль і втрати — ми продовжуємо створювати красу, бо саме вона допомагає вистояти“, – написали у фейсбуці екопарку.

Відео: харківський екопарк

Також в екопарку повідомили, що цього року Бал хризантем стане не єдиним осіннім святом на їхній території.

“З 15 жовтня стартує перший Фестиваль гарбузів, який відбудеться у Парку каменів — Парку батьків. На мальовничих галявинах серед величезних валунів на гостей чекатимуть осінні фотозони, величезні помаранчеві гарбузи та затишне місце для родинного відпочинку”, – анонсували організатори.

Раніше в екопарку показали, як виросли білі тигренята Декстер і Дакота, яких вигодувала та виховала собака Чилі.