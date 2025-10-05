Бал хризантем начался в харьковском экопарке (видео)

Более 10 тысяч цветов украсили экопарк под Харьковом. Бал хризантем традиционно проводят в начале октября. Организаторы опубликовали видео с места.

«Более 10 тысяч разноцветных цветов, множество фотозон и невероятных композиций создают особую и уютную атмосферу.

Во время войны традиция, которая длится уже 13 лет, приобрела новый смысл: каждый цветущий цветок становится символом несокрушимости, силы и веры в Победу. А именно праздник посвящен защитникам и защитницам Украины, ежедневно защищающим нашу независимость. Несмотря на боль и потери, мы продолжаем создавать красоту, потому что именно она помогает выстоять», — написали в Facebook экопарка.

Видео: харьковский экопарк

Также в экопарке сообщили, что в этом году Бал хризантем станет не единственным осенним праздником на их территории.

«С 15 октября стартует первый Фестиваль тыкв, который состоится в Парке камней – Парке родителей. На живописных полянах среди огромных валунов гостей будут ждать осенние фотозоны, огромные оранжевые тыквы и уютное место для семейного отдыха», — анонсировали организаторы.

Ранее в экопарке показали, как выросли белые тигрята Декстер и Дакота, которых выкормила и воспитывала собака Чили.