Бал хризантем начался в харьковском экопарке (видео)
Более 10 тысяч цветов украсили экопарк под Харьковом. Бал хризантем традиционно проводят в начале октября. Организаторы опубликовали видео с места.
«Более 10 тысяч разноцветных цветов, множество фотозон и невероятных композиций создают особую и уютную атмосферу.
Во время войны традиция, которая длится уже 13 лет, приобрела новый смысл: каждый цветущий цветок становится символом несокрушимости, силы и веры в Победу. А именно праздник посвящен защитникам и защитницам Украины, ежедневно защищающим нашу независимость. Несмотря на боль и потери, мы продолжаем создавать красоту, потому что именно она помогает выстоять», — написали в Facebook экопарка.
Видео: харьковский экопарк
Также в экопарке сообщили, что в этом году Бал хризантем станет не единственным осенним праздником на их территории.
«С 15 октября стартует первый Фестиваль тыкв, который состоится в Парке камней – Парке родителей. На живописных полянах среди огромных валунов гостей будут ждать осенние фотозоны, огромные оранжевые тыквы и уютное место для семейного отдыха», — анонсировали организаторы.
Ранее в экопарке показали, как выросли белые тигрята Декстер и Дакота, которых выкормила и воспитывала собака Чили.
Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 12:01
