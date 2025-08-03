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Как подросли тигрята из экопарка под Харьковом (видео)

Общество 13:52   03.08.2025
Оксана Якушко
Как подросли тигрята из экопарка под Харьковом (видео) Фото: Вахтанг Кипиани \ Facebook

В экопарке показали, как тигрята Декстер и Дакота выросли за последнее время и что они любят есть.

Тигрята Декстер и Дакота взрослеют на глазах: уже громко рычат, учатся хищно подкрадываться и нападать из засады, выясняют, кто из них главный, рассказали в экопарке.

Но маленькие хищники – все еще малыши. Они играют с мячиками, плещутся в миске с водой, обрызгивая все вокруг. Но самое любимое дело тигрят – пить вкусное молочко из бутылочки.

Напомним, в экопарке собака Чили «усыновила» тигрят.

Видео: Экопарк

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 13:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке показали, как тигрята Декстер и Дакота выросли за последнее время и что они любят есть.".