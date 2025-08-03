Как подросли тигрята из экопарка под Харьковом (видео)

В экопарке показали, как тигрята Декстер и Дакота выросли за последнее время и что они любят есть.

Тигрята Декстер и Дакота взрослеют на глазах: уже громко рычат, учатся хищно подкрадываться и нападать из засады, выясняют, кто из них главный, рассказали в экопарке.

Но маленькие хищники – все еще малыши. Они играют с мячиками, плещутся в миске с водой, обрызгивая все вокруг. Но самое любимое дело тигрят – пить вкусное молочко из бутылочки.

Напомним, в экопарке собака Чили «усыновила» тигрят.

Видео: Экопарк