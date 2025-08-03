Как подросли тигрята из экопарка под Харьковом (видео)
Фото: Вахтанг Кипиани \ Facebook
В экопарке показали, как тигрята Декстер и Дакота выросли за последнее время и что они любят есть.
Тигрята Декстер и Дакота взрослеют на глазах: уже громко рычат, учатся хищно подкрадываться и нападать из засады, выясняют, кто из них главный, рассказали в экопарке.
Но маленькие хищники – все еще малыши. Они играют с мячиками, плещутся в миске с водой, обрызгивая все вокруг. Но самое любимое дело тигрят – пить вкусное молочко из бутылочки.
Напомним, в экопарке собака Чили «усыновила» тигрят.
Видео: Экопарк
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 13:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке показали, как тигрята Декстер и Дакота выросли за последнее время и что они любят есть.".