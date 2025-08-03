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Як підросли тигренята з екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 13:52   03.08.2025
Оксана Якушко
Як підросли тигренята з екопарку під Харковом (відео) Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

В екопарку показали, як тигренята Декстер і Дакота виросли останнім часом і що вони люблять їсти.

Тигренята Декстер і Дакота дорослішають на очах: уже голосно гарчать, вчаться хижо підкрадатися й нападати із засідки, з’ясовують, хто з них головний, розповіли в екопарку.

Але маленькі хижаки — це все ще малята. Тигренята граються м’ячиками, плюскаються у мисці з водою, оббризкуючи все навколо. Але найулюбленіша справа дітлахів — пити смачне молочко з пляшечки.

Нагадаємо, в екопарку собака Чилі «усиновив» тигренят.

Відео: Екопарк

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 13:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку показали, як тигренята Декстер і Дакота виросли останнім часом і що вони люблять їсти.".