Як підросли тигренята з екопарку під Харковом (відео)

В екопарку показали, як тигренята Декстер і Дакота виросли останнім часом і що вони люблять їсти.

Тигренята Декстер і Дакота дорослішають на очах: уже голосно гарчать, вчаться хижо підкрадатися й нападати із засідки, з’ясовують, хто з них головний, розповіли в екопарку.

Але маленькі хижаки — це все ще малята. Тигренята граються м’ячиками, плюскаються у мисці з водою, оббризкуючи все навколо. Але найулюбленіша справа дітлахів — пити смачне молочко з пляшечки.

Нагадаємо, в екопарку собака Чилі «усиновив» тигренят.

Відео: Екопарк