Як підросли тигренята з екопарку під Харковом (відео)
Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook
В екопарку показали, як тигренята Декстер і Дакота виросли останнім часом і що вони люблять їсти.
Тигренята Декстер і Дакота дорослішають на очах: уже голосно гарчать, вчаться хижо підкрадатися й нападати із засідки, з’ясовують, хто з них головний, розповіли в екопарку.
Але маленькі хижаки — це все ще малята. Тигренята граються м’ячиками, плюскаються у мисці з водою, оббризкуючи все навколо. Але найулюбленіша справа дітлахів — пити смачне молочко з пляшечки.
Нагадаємо, в екопарку собака Чилі «усиновив» тигренят.
Відео: Екопарк
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: тигр, тигрята, Харьковский экопарк, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 13:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку показали, як тигренята Декстер і Дакота виросли останнім часом і що вони люблять їсти.".