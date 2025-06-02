Рычат почти как взрослые: тигрята из экопарка под Харьковом подрастают 📹
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В харьковском экопарке показали, как подросли тигрята Декстер и Дакота.
В частности, пресс-служба парка опубликовала видео, где животные гуляют вместе с собакой Чили, которая «усыновила» тигрят.
«Малыши очень быстро растут — становятся все более игривыми, уверенными и любознательными. Они внимательно осматривают каждый кустик, изучают новые маршруты, а их рычание уже звучит почти как у взрослых тигров. Рядом с ними всегда – Чили. Заботливая, терпеливая, внимательная. Она — настоящая мамочка, которая не сводит глаз со своих полосатых ребятишек», — отметили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, собака, тигр, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке показали, как подросли тигрята Декстер и Дакота.".