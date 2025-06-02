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Рычат почти как взрослые: тигрята из экопарка под Харьковом подрастают 📹

Общество 14:57   02.06.2025
Виктория Яковенко
Рычат почти как взрослые: тигрята из экопарка под Харьковом подрастают 📹 Скриншот

В харьковском экопарке показали, как подросли тигрята Декстер и Дакота.

В частности, пресс-служба парка опубликовала видео, где животные гуляют вместе с собакой Чили, которая «усыновила» тигрят.

«Малыши очень быстро растут — становятся все более игривыми, уверенными и любознательными. Они внимательно осматривают каждый кустик, изучают новые маршруты, а их рычание уже звучит почти как у взрослых тигров. Рядом с ними всегда – Чили. Заботливая, терпеливая, внимательная. Она — настоящая мамочка, которая не сводит глаз со своих полосатых ребятишек», — отметили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

Читайте также: Тигрят усыновила собака в Харькове (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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Рычат почти как взрослые: тигрята из экопарка под Харьковом подрастают 📹
02.06.2025, 14:57

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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 14:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке показали, как подросли тигрята Декстер и Дакота.".