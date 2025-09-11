З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)

Про крадіжку квітів з клумби на проспекті Любові Малої повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.

«Після нахабного вчинку цих двох пані комунальники Новобаварського району відверто задаються питанням: чому і навіщо? Публічна крадіжка квітів з клумби у виконанні двох літніх жінок засмучує і водночас обурює. На превеликий жаль, нахабно було спаплюжено роботу працівників КП «Благоустрій» нашого району. Шкода, що є люди, яким бракує виховання і поваги до праці інших», – написала Цибульник у мережі «Фейсбук».

Відео: Тетяна Цибульник

Нагадаємо, у травні працівники СКП «Харківзеленбуд» нарікали на вандалів, які розмальовують дитячі майданчики чи ламають гойдалки. Комунальники зазначали: щоденно відмивають написи, латають тріщини, прикручують відірвані деталі.

