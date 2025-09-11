Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)

Суспільство 12:08   11.09.2025
Вікторія Яковенко
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео) Фото: Тетяна Цибульник

Про крадіжку квітів з клумби на проспекті Любові Малої повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.

«Після нахабного вчинку цих двох пані комунальники Новобаварського району відверто задаються питанням: чому і навіщо? Публічна крадіжка квітів з клумби у виконанні двох літніх жінок засмучує і водночас обурює. На превеликий жаль, нахабно було спаплюжено роботу працівників КП «Благоустрій» нашого району. Шкода, що є люди, яким бракує виховання і поваги до праці інших», – написала Цибульник у мережі «Фейсбук».

Відео: Тетяна Цибульник

Нагадаємо, у травні працівники СКП «Харківзеленбуд» нарікали на вандалів, які розмальовують дитячі майданчики чи ламають гойдалки. Комунальники зазначали: щоденно відмивають написи, латають тріщини, прикручують відірвані деталі.

Читайте також: 11 вересня у центрі Харкова перекриють вулицю для транспорту

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
11.09.2025, 13:04
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
11.09.2025, 12:08
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер
11.09.2025, 12:39
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме
11.09.2025, 11:47
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
11.09.2025, 11:00

Новини за темою:

15:36
У Харкові з’явилась нова клумба, більше квітів й біля Палацу одружень (фото)
14:22
Масштабну клумбу створили на Салтівці: що там висадили (фото)
13:24
Майже 1 мільйон гривень витратить Держпром на клумби у Харкові – ХАЦ
15:48
У сквері «Стрілка» в Харкові – нова клумба: висадили багаторічники (фото)
11:31
Харків уквітчаний. На Каскаді розпустились тюльпани, клумба біля ХНАТОБу 📷

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про крадіжку квітів з клумби на проспекті Любові Малої повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.".