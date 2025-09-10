11 вересня у центрі Харкова перекриють вулицю для транспорту

Завтра, 11 вересня, з 9:30 до 17:00 на узвозі Клочківському не ходитимуть трамваї, повідомляє Харківська міськрада.

Рух транспорту на узвозі Клочківському у районі Зоологічного мосту обмежать через роботи зеленбудівців.

Транспорт рухатиметься вільною від виконання робіт смугою руху.

У цей час не ходитимуть трамваї №12 на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».

На час відсутності трамвайного руху пасажирів возитиме тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.