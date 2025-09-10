11 сентября в центре Харькова перекроют улицу для транспорта

Завтра, 11 сентября, с 9:30 до 17:00 по спуску Клочковскому не будут ходить трамваи, сообщает Харьковский горсовет.

Движение транспорта на спуске Клочковском в районе Зоологического моста ограничат из-за работ зеленстроевцев.

Транспорт будет двигаться по свободной от выполнения работ полосе движения.

В это время не будут ходить трамваи №12 на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк».

На время отсутствия трамвайного движения пассажиров будет возить временный автобус №12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – ул. Веснина – ул. Сумская – Центральный парк.