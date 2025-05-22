Трамвай №12 уже завтра выйдет на свой маршрут в Харькове

Сегодня рабочие докрасили мост на Клочковском спуске, завтра трамвай снова будет курсировать, сообщает Харьковский горсовет.

Движение трамваев №12 по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк», 23 мая возобновится,

Коммунальщики закончили покраску конструкций пешеходного моста на Клочковском спуске, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Ранее движение трамваев планировали возобновить только вечером 23 мая.