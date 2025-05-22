Любимый мост горожан красят в Харькове
Фото: ХГС
Пешеходный мост через Клочковский спуск приводят в порядок, сообщил Харьковский горсовет.
В течение 22-23 мая работники «Харьковзеленстрой» будут красить пешеходный мост через Клочковский спуск.
В эти дни трамваи по Клочковскому спуску не будут ходить с 9:00 до 16:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клочковский спуск, мост, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пешеходный мост через Клочковский спуск приводят в порядок, сообщил Харьковский горсовет.".