Любимый мост горожан красят в Харькове

Пешеходный мост через Клочковский спуск приводят в порядок, сообщил Харьковский горсовет.

В течение 22-23 мая работники «Харьковзеленстрой» будут красить пешеходный мост через Клочковский спуск.

В эти дни трамваи по Клочковскому спуску не будут ходить с 9:00 до 16:00.