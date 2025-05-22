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Любимый мост горожан красят в Харькове

Общество 17:33   22.05.2025
Оксана Якушко
Любимый мост горожан красят в Харькове Фото: ХГС

Пешеходный мост через Клочковский спуск приводят в порядок, сообщил Харьковский горсовет.

В течение 22-23 мая работники «Харьковзеленстрой» будут красить пешеходный мост через Клочковский спуск.

В эти дни трамваи по Клочковскому спуску не будут ходить с 9:00 до 16:00.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пешеходный мост через Клочковский спуск приводят в порядок, сообщил Харьковский горсовет.".