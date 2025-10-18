Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)

Первый Фестиваль тыкв проходит в харьковском экопарке в эти выходные, 18 и 19 октября.

Более десяти оригинальных фотозон, тематических локаций и атмосферных осенних декораций создали в Парке камней. Для этого понадобилось более 30 тонн тыкв, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь экопарка Елена Клименко.

«Делались специальные металлические конструкции в виде грибов, на которых закрепляли тыквы. Основная сложность заключалась в том, что нужно было сделать эти конструкции так, чтобы не резать и не прокалывать тыквы, чтобы они не портились. Ведь после фестиваля эти овощи отдадут животным», — поделилась подробностями Клименко.

Самое интересное обещают в воскресенье, на которое запланировано официальное открытие фестиваля. Для гостей готовят конкурсы и викторины, семейные соревнования и вкусные блюда. Оба дня работает ярмарка натуральных продуктов, на которой среди прочего можно купить мед.

«Это продолжение Бала хризантем, чтобы осень была яркой. Цветы уже понемногу начинают отцветать, и чтобы добавить красок осени, в этом году мы учредили этот праздник. Он проходит впервые, и, надеемся, будет пользоваться спросом», — добавляет Клименко.

В пресс-службе экопарка подчеркивают: сейчас в стране непростое время, поэтому решение — приходить на фестиваль или нет — это личное решение каждого.

Видео: пресс-служба экопарка