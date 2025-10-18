Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
Первый Фестиваль тыкв проходит в харьковском экопарке в эти выходные, 18 и 19 октября.
Более десяти оригинальных фотозон, тематических локаций и атмосферных осенних декораций создали в Парке камней. Для этого понадобилось более 30 тонн тыкв, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь экопарка Елена Клименко.
«Делались специальные металлические конструкции в виде грибов, на которых закрепляли тыквы. Основная сложность заключалась в том, что нужно было сделать эти конструкции так, чтобы не резать и не прокалывать тыквы, чтобы они не портились. Ведь после фестиваля эти овощи отдадут животным», — поделилась подробностями Клименко.
Самое интересное обещают в воскресенье, на которое запланировано официальное открытие фестиваля. Для гостей готовят конкурсы и викторины, семейные соревнования и вкусные блюда. Оба дня работает ярмарка натуральных продуктов, на которой среди прочего можно купить мед.
«Это продолжение Бала хризантем, чтобы осень была яркой. Цветы уже понемногу начинают отцветать, и чтобы добавить красок осени, в этом году мы учредили этот праздник. Он проходит впервые, и, надеемся, будет пользоваться спросом», — добавляет Клименко.
В пресс-службе экопарка подчеркивают: сейчас в стране непростое время, поэтому решение — приходить на фестиваль или нет — это личное решение каждого.
Видео: пресс-служба экопарка
Читайте также: Бал хризантем начался в харьковском экопарке (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, тыква, фестиваль, Харьковский экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 15:20;