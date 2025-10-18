Live
  • Сб 18.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)

Общество 15:20   18.10.2025
Елена Нагорная
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото) Фото: пресс-служба экопарка

Первый Фестиваль тыкв проходит в харьковском экопарке в эти выходные, 18 и 19 октября.

Более десяти оригинальных фотозон, тематических локаций и атмосферных осенних декораций создали в Парке камней. Для этого понадобилось более 30 тонн тыкв, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь экопарка Елена Клименко.

«Делались специальные металлические конструкции в виде грибов, на которых закрепляли тыквы. Основная сложность заключалась в том, что нужно было сделать эти конструкции так, чтобы не резать и не прокалывать тыквы, чтобы они не портились. Ведь после фестиваля эти овощи отдадут животным», — поделилась подробностями Клименко.

Самое интересное обещают в воскресенье, на которое запланировано официальное открытие фестиваля. Для гостей готовят конкурсы и викторины, семейные соревнования и вкусные блюда. Оба дня работает ярмарка натуральных продуктов, на которой среди прочего можно купить мед.

«Это продолжение Бала хризантем, чтобы осень была яркой. Цветы уже понемногу начинают отцветать, и чтобы добавить красок осени, в этом году мы учредили этот праздник. Он проходит впервые, и, надеемся, будет пользоваться спросом», — добавляет Клименко.

В пресс-службе экопарка подчеркивают: сейчас в стране непростое время, поэтому решение — приходить на фестиваль или нет — это личное решение каждого.

Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка
Первый Фестиваль тыкв в харьковском экопарке 18 и 19 октября
Фото: пресс-служба экопарка

Видео: пресс-служба экопарка

Читайте также: Бал хризантем начался в харьковском экопарке (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
17.10.2025, 17:44
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
18.10.2025, 13:09
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)
18.10.2025, 09:11
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
18.10.2025, 13:02
Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно
Мужчина в Харькове изнасиловал 16-летнюю и пытался сделать это повторно
18.10.2025, 11:15
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
Антисанитария и плохое питание: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
18.10.2025, 16:13

Новости по теме:

18.10.2025
Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)
18.10.2025
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025
Новости Харькова — главное за 18 октября: удар по общежитию, атака FPV, фронт
18.10.2025
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
18.10.2025
Ситуация в Чугуеве после атаки БпЛА: один микрорайон остается без света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 15:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый Фестиваль тыкв проходит в харьковском экопарке в эти выходные, 18 и 19 октября.".