Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Они ожидают Харьковщину 22 октября.

«Ночью 22 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Первый уровень опасности, желтый», — предупредили метеорологи.

Прогноз регионального центра свидетельствует: сегодня, 19 октября, — последний теплый и солнечный день. Уже будущей ночью ожидается дождь, местами — с мокрым снегом. А температура днем завтра, 20 октября, снизится до 5 – 10° тепла. 21 октября тенденция к ухудшению погоды сохранится: будут осадки, днем — не больше 9° тепла, а ночью на поверхности почвы уже начнутся местами заморозки.

График прогноза Укргидрометцентра на ближайшую рабочую неделю свидетельствует, что самым холодным днем будет 21 октября, следом погода несколько улучшится.