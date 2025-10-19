Live
  • Вс 19.10.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется

Погода 12:37   19.10.2025
Оксана Горун
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Они ожидают Харьковщину 22 октября.

«Ночью 22 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Первый уровень опасности, желтый», — предупредили метеорологи.

Прогноз регионального центра свидетельствует: сегодня, 19 октября, — последний теплый и солнечный день. Уже будущей ночью ожидается  дождь, местами — с мокрым снегом. А температура днем завтра, 20 октября, снизится до 5 – 10° тепла. 21 октября тенденция к ухудшению погоды сохранится: будут осадки, днем — не больше 9° тепла, а ночью на поверхности почвы уже начнутся местами заморозки.

Читайте также: Первый Фестиваль тыкв проходит в экопарке под Харьковом (подробности, фото)

График прогноза Укргидрометцентра на ближайшую рабочую неделю свидетельствует, что самым холодным днем будет 21 октября, следом погода несколько улучшится.

Инфографика: Украинский гидрометцентр
Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 октября: за сутки — погибший, 14 пострадавших
Новости Харькова — главное за 19 октября: за сутки — погибший, 14 пострадавших
19.10.2025, 11:15
Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября
Днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 октября
18.10.2025, 22:00
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
Диспетчерскую службу «1562» начали реформировать в Харькове: какова цель
18.10.2025, 14:15
КАБов все больше: по Харьковской области за сутки прилетело 10 бомб — ХОВА
КАБов все больше: по Харьковской области за сутки прилетело 10 бомб — ХОВА
19.10.2025, 08:49
Отопительный сезон в Харькове и области: все ли идет по плану (видео)
Отопительный сезон в Харькове и области: все ли идет по плану (видео)
18.10.2025, 21:21
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
19.10.2025, 12:37

Новости по теме:

16.10.2025
Ночью все еще может быть заморозок: погода в Харькове и области на 17 октября
15.10.2025
Мачеху подозревают в убийстве в Харькове, мины с БпЛА — итоги 15 октября
15.10.2025
Впереди — морозные ночи: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября
15.10.2025
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности
13.10.2025
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2025 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Они ожидают Харьковщину 22 октября".