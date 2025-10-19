Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Они ожидают Харьковщину 22 октября.
«Ночью 22 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Первый уровень опасности, желтый», — предупредили метеорологи.
Прогноз регионального центра свидетельствует: сегодня, 19 октября, — последний теплый и солнечный день. Уже будущей ночью ожидается дождь, местами — с мокрым снегом. А температура днем завтра, 20 октября, снизится до 5 – 10° тепла. 21 октября тенденция к ухудшению погоды сохранится: будут осадки, днем — не больше 9° тепла, а ночью на поверхности почвы уже начнутся местами заморозки.
График прогноза Укргидрометцентра на ближайшую рабочую неделю свидетельствует, что самым холодным днем будет 21 октября, следом погода несколько улучшится.
Категории: Погода, Харьков; Теги: заморозки, мокрый снег, новости Харькова, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
