Ночью мороз, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, на Харьковщине ночью без существенных осадков. Днем в Харькове — небольшой и мокрый снег, по области он пройдет местами.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.
«Завтра в Украине и дождь, и снег. Ну, скорее мокрый снег и там, где холоднее. Мокрый снег 9 декабря вероятен в Черниговской, Сумской, восточных областях, в Полтавской и местами Черкасской областях. В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях будет преобладать фаза осадков — дожди», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 20:32