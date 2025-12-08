Live

Ночью мороз, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря

Погода 20:32   08.12.2025
Елена Нагорная
Ночью мороз, днем снег: прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, на Харьковщине ночью без существенных осадков. Днем в Харькове — небольшой и мокрый снег, по области он пройдет местами.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.

«Завтра в Украине и дождь, и снег. Ну, скорее мокрый снег и там, где холоднее. Мокрый снег 9 декабря вероятен в Черниговской, Сумской, восточных областях, в Полтавской и местами Черкасской областях. В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях будет преобладать фаза осадков — дожди», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

Автор: Елена Нагорная
