Вночі мороз, вдень сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 9 грудня
У вівторок, 9 грудня, на Харківщині вночі без істотних опадів. Вдень у Харкові – невеликий та мокрий сніг, по області він пройде місцями.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
“Завтра в Україні і дощ, і сніг. Ну, скоріше мокрий сніг і там, де холодніше. Мокрий сніг 9 грудня ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів – дощі”, — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.
