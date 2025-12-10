Live

Перший сніг у Харкові: з ним борються комунальники та спецтехніка (фото)

Погода 09:05   10.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перший сніг у Харкові: з ним борються комунальники та спецтехніка (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Ще на світанку на вулицях Харкова з’явилися комунальники та техніка, пишуть у СКП “Харківзеленбуд”. Причина такого раннього пробудження – у місті випав перший сніг. 

Наразі чергові бригади розчищають вулиці та доріжки від снігу.

Перший сніг у Харкові розчищають комунальники
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

“Працює як спецтехніка, так і робітники з лопатами. Головне завдання – розчистити доріжки аби людям зручно було вранці пересуватися містом”, – пишуть у СКП.

Перший сніг у Харкові розчищають комунальники
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Перший сніг у Харкові розчищають комунальники
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в середу, 10 грудня, у Харкові та області вночі та вранці буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вранці та вдень туман, видимість до 200-500 метрів.

Читайте також: Мокрий сніг та туман. Жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
