Харьков и область накроет снежная стихия: прогноз погоды на 10 декабря

Погода 19:45   09.12.2025
Елена Нагорная
В среду, 10 декабря, в Харькове и области ночью и утром снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем туман, видимость до 200-500 метров.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем – от 1 до 3 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 мороза до 2 тепла, днем – от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер ночью южный, днем северо-западный – 5 – 10 м/с.

«10 декабря мокрый снег ожидается в восточных областях, на Сумщине, Днепропетровщине. Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, на Житомирщине и Киевщине», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

Автор: Елена Нагорная
