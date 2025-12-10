Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Через несколько недель в городе завершат реализацию проекта пешеходной части Лопанской набережной, рассказал мэр Игорь Терехов.
«Такого нет ни у одного города на самом деле. Это благодаря тому, что, невзирая на все, мы развиваемся. Как пример, через несколько недель мы откроем новую локацию — пешеходную зону на набережной», – сообщил Терехов во время общения с представителями ученического самоуправления.
Он отметил, что во время войны реализация такие проектов так же важна, как и строительство подземных школ или укрытий, ведь это улучшает психоэмоциальное состояние харьковчан, которые находятся в постоянном стрессе.
«Именно поэтому, согласно последним соцопросам, 85% харьковчан, выехавших из-за боевых действий, хотят вернуться домой», – добавили в пресс-службе мэрии.
