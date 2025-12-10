Live

Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов

Общество 09:31   10.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов Фото: ХГС

Через несколько недель в городе завершат реализацию проекта пешеходной части Лопанской набережной, рассказал мэр Игорь Терехов. 

«Такого нет ни у одного города на самом деле. Это благодаря тому, что, невзирая на все, мы развиваемся. Как пример, через несколько недель мы откроем новую локацию — пешеходную зону на набережной», – сообщил Терехов во время общения с представителями ученического самоуправления.

Он отметил, что во время войны реализация такие проектов так же важна, как и строительство подземных школ или укрытий, ведь это улучшает психоэмоциальное состояние харьковчан, которые находятся в постоянном стрессе.

«Именно поэтому, согласно последним соцопросам, 85% харьковчан, выехавших из-за боевых действий, хотят вернуться домой», – добавили в пресс-службе мэрии.

