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В Харькове перекрыли движение на Лопанской набережной: как объехать

Общество 13:07   09.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове перекрыли движение на Лопанской набережной: как объехать Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете сообщили о новом перекрытии движения транспорта в городе.

По данным горсовета, движение транспорта на Лопанской набережной, на участке от улицы Полтавский Шлях к площади Благовещенского, и в переулке Лопанском, на участке от улицы Рождественской до Лопанской набережной, приостановлено до 10 января.

Причина – ремонт водопроводных сетей, пояснили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Рождественской, площадью Благовещенской, площадью Сергеевской и другим прилегающими улицами, добавили в мэрии.

Напомним, ранее в Харьковском горсовете сообщали, что до 31 января запрещено движение транспорта на улице Новомирной, в районе дома №11. Объехать закрытый участок можно по улицам Вячеслава Черновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и другими.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили о новом перекрытии движения транспорта в городе.".