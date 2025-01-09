В Харькове перекрыли движение на Лопанской набережной: как объехать
В Харьковском горсовете сообщили о новом перекрытии движения транспорта в городе.
По данным горсовета, движение транспорта на Лопанской набережной, на участке от улицы Полтавский Шлях к площади Благовещенского, и в переулке Лопанском, на участке от улицы Рождественской до Лопанской набережной, приостановлено до 10 января.
Причина – ремонт водопроводных сетей, пояснили в горсовете.
Объехать закрытый участок можно по ул. Рождественской, площадью Благовещенской, площадью Сергеевской и другим прилегающими улицами, добавили в мэрии.
Напомним, ранее в Харьковском горсовете сообщали, что до 31 января запрещено движение транспорта на улице Новомирной, в районе дома №11. Объехать закрытый участок можно по улицам Вячеслава Черновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и другими.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили о новом перекрытии движения транспорта в городе.".