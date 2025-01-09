В Харькове перекрыли движение на Лопанской набережной: как объехать

В Харьковском горсовете сообщили о новом перекрытии движения транспорта в городе.

По данным горсовета, движение транспорта на Лопанской набережной, на участке от улицы Полтавский Шлях к площади Благовещенского, и в переулке Лопанском, на участке от улицы Рождественской до Лопанской набережной, приостановлено до 10 января.

Причина – ремонт водопроводных сетей, пояснили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Рождественской, площадью Благовещенской, площадью Сергеевской и другим прилегающими улицами, добавили в мэрии.

Напомним, ранее в Харьковском горсовете сообщали, что до 31 января запрещено движение транспорта на улице Новомирной, в районе дома №11. Объехать закрытый участок можно по улицам Вячеслава Черновола, Семена Кузнеца, Аграрной, Севастопольской и другими.