Один из харьковских трамваев будет ходить по-другому в четверг
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома будет прекращено с 9:30 до 15:30 9 января.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, информирует пресс-служба горсовета.
В этот период трамвай №12 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская».
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома будет прекращено с 9:30 до 15:30 9 января.".