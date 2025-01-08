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Один из харьковских трамваев будет ходить по-другому в четверг

Транспорт 20:21   08.01.2025
Елена Нагорная
Один из харьковских трамваев будет ходить по-другому в четверг Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома будет прекращено с 9:30 до 15:30 9 января.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, информирует пресс-служба горсовета. 

В этот период трамвай №12 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 20:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома будет прекращено с 9:30 до 15:30 9 января.".