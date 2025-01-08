Один из харьковских трамваев будет ходить по-другому в четверг

Движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома будет прекращено с 9:30 до 15:30 9 января.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, информирует пресс-служба горсовета.

В этот период трамвай №12 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская».