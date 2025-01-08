Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении

Стартовал общественный опрос по разработке транспортной стратегии Харькова, сообщили в горсовете.

«Эта инициатива реализуется в сотрудничестве с Министерством транспорта Великобритании, компанией Arup и при поддержке Правительства Великобритании и Фонда Нормана Фостера. Цель стратегии — создание современной, устойчивой и инклюзивной транспортной сети, которая будет способствовать послевоенному восстановлению города и обеспечит экономический рост. Она разрабатывается для пяти пилотных проектов, определенных концепцией Генплана Харькова», – объяснили в мэрии.

Анкета содержит около 30 вопросов. Сначала харьковчан кратко знакомят с пилотными проектами. В частности – это «Наследие», «Реки», «Промышленность», «Жилье» и «Научный квартал».

Ряд вопросов касается транспорта – который чаще всего используется, какие виды транспорта должны быть приоритетными в послевоенный период и другое.

Среди вопросов также мнение жителей о пешеходной инфраструктуре города, велосипедном, дорожном движении и парковке. Также уделили внимание и инклюзивности.

Заполнить анкету можно по ссылке до 17 января. Отмечается, что ответы помогут учесть потребности громады и определить приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры.