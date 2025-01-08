Live
  • Ср 08.01.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 42.23
  • EUR 43.88

Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении

Общество 14:29   08.01.2025
Виктория Яковенко
Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении

Стартовал общественный опрос по разработке транспортной стратегии Харькова, сообщили в горсовете.

«Эта инициатива реализуется в сотрудничестве с Министерством транспорта Великобритании, компанией Arup и при поддержке Правительства Великобритании и Фонда Нормана Фостера. Цель стратегии — создание современной, устойчивой и инклюзивной транспортной сети, которая будет способствовать послевоенному восстановлению города и обеспечит экономический рост. Она разрабатывается для пяти пилотных проектов, определенных концепцией Генплана Харькова», – объяснили в мэрии.

Анкета содержит около 30 вопросов. Сначала харьковчан кратко знакомят с пилотными проектами. В частности – это «Наследие», «Реки», «Промышленность», «Жилье» и «Научный квартал».

стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
Скриншот
стратегия транспорта Харьков
скриншот

Ряд вопросов касается транспорта – который чаще всего используется, какие виды транспорта должны быть приоритетными в послевоенный период и другое.

Среди вопросов также мнение жителей о пешеходной инфраструктуре города, велосипедном, дорожном движении и парковке. Также уделили внимание и инклюзивности.

Заполнить анкету можно по ссылке до 17 января. Отмечается, что ответы помогут учесть потребности громады и определить приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры.

Читайте также: Новые станции метро и пешеходные зоны: утвердили План мобильности Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Вокруг крупных населенных пунктов на севере Харьковщины строят фортификации
Вокруг крупных населенных пунктов на севере Харьковщины строят фортификации
07.01.2025, 21:57
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
В районе Двуречной продвинулись россияне – данные Deep State
В районе Двуречной продвинулись россияне – данные Deep State
08.01.2025, 07:25
Враг немного отошел: линия фронта на Волчанском направлении изменилась
Враг немного отошел: линия фронта на Волчанском направлении изменилась
08.01.2025, 10:37
Закажите себе новости! Уникальное предложение МГ «Объектив»
Закажите себе новости! Уникальное предложение МГ «Объектив»
08.01.2025, 11:34
На Харьковщине из глаза женщины достали паразита: что произошло
На Харьковщине из глаза женщины достали паразита: что произошло
08.01.2025, 15:05

Новости по теме:

16:19
В Харькове в среду два трамвая изменят маршрут, один – не будет курсировать
15:06
За год харьковчане получили более 780 млн грн на ремонт поврежденного жилья
12:36
Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
09:36
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
11:16
Харьковчанам предлагают бесплатно пройти компьютерную томографию – где и как

Вы читали новость: «Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 14:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стартовал общественный опрос по разработке транспортной стратегии Харькова, сообщили в горсовете.".