Новые станции метро и пешеходные зоны: утвердили План мобильности Харькова

Депутаты Харьковского городского совета сегодня, 20 декабря, на сессии единогласно утвердили План устойчивой городской мобильности Харькова.

Как рассказал директор департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой, главная цель этого плана – безопасное передвижение по Харькову.

«Это внедрение инновационных технологий управления транспортом и комплексное обновление транспортной системы. Документ был разработан в рамках реализации проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II» немецкой компанией при финансовой поддержке правительств Германии и Швейцарии. Необходимость принятия этого плана – прописана в финансовых соглашениях с ЕИБ. Это важно сейчас потому, что мы находимся на этапе закупки техники для нашего города», — рассказал Липовой.

Как отметил депутат Дмитрий Булах, этот план следует доработать.

«Это эпохальный документ стратегического значения для нашего города. После Нового года я считаю, что его нужно презентовать горожанам и обсудить не только между нами. Там нет упоминания об инклюзивности», — сказал Булах.

Кроме того, по его словам, в плане есть ошибки в топонимах. Мэр Харькова Игорь Терехов с Булахом согласился.

«Будем дорабатывать, в целом вынесем, что примем. Потом будем вносить правки», – заявил Терехов.

В Харьковском горсовете добавили, что в документе очерчены сценарии развития транспортной отрасли до 2050 года.

«В частности, в Харькове планируют усовершенствовать освещение на улицах, оборудовать общественный транспорт системами информирования об угрозе чрезвычайных ситуаций, обустроить защитные сооружения вблизи остановок. План предусматривает модернизацию наземного общественного транспорта, учет потребностей зарядки электромобилей, уменьшение времени и расстояния передвижения граждан», — добавили в мэрии.

В документе также учли развитие подземки, в том числе строительство новых станций метро: «Одесская», «Мотель «Дружба», «Аэропорт», «Восточная», «Роганская» и другие. В Харькове также будет разработан проект пешеходных зон в центре с учетом Концепции пешеходной туристической зоны «Старый город».