Нові станції метро і пішохідні зони: мерія затвердила План мобільності Харкова

Депутати Харківської міської ради сьогодні, 20 грудня, на сесії одноголосно затвердили План сталої міської мобільності Харкова.

Як розповів директор департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий, головна мета цього плану – безпечне пересування Харковом.

«Це впровадження інноваційних технологій управління транспортом та комплексне відновлення транспортної системи. Документ був розроблений у межах реалізації проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» німецькою компанією, за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Необхідність прийняття цього плану – прописана у фінансових угодах з ЄІБ. Це важливо на цей час, бо ми знаходимось на етапі закупівлі техніки для нашого міста», – розповів Липовий.

Як зауважив депутат Дмитро Булах, цей план потрібно допрацювати.

«Це епохальний документ стратегічного значення для нашого міста. Після Нового року я вважаю, що його треба презентувати містянам і обговорити не тільки між нами. Там відсутнє згадування про інклюзивність», – сказав Булах.

Крім цього, за його словами, у плані є помилки у топонімах. Мер Харкова Ігор Терехов із Булахом погодився.

«Будемо допрацьовувати, на загал винесемо, що приймемо. Потім будемо вносити правки», – заявив Терехов.

У Харківській міськраді додали, що в документі окреслені сценарії розвитку транспортної галузі до 2050 року.

«Зокрема, в Харкові планують вдосконалити освітлення на вулицях, обладнати громадський транспорт системами інформування про загрозу надзвичайних ситуацій, облаштувати захисні споруди поблизу зупинок. План передбачає модернізацію наземного громадського транспорту, врахування потреб зарядки електромобілів, зменшення часу та відстані пересування громадян», – додали у мерії.

У документі також врахований розвиток підземки, в т. ч. будівництво нових станцій метро: «Одеська», «Мотель «Дружба», «Аеропорт», «Східна», «Роганська» та інші. У Харкові також розроблять проєкт пішохідних зон у центрі з урахуванням Концепції пішохідної туристичної зони «Старе місто».