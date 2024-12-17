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Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові

Політика 17:36   17.12.2024
Оксана Горун
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграмі пояснив, про що просив президента України під час прикінцевого в цьому році засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

“Я звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням підтримати важливий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді. Він дозволить комунальним підприємствам використовувати техніку, отриману як гуманітарну допомогу, без обмежень. Зараз законодавчі прогалини передбачають кримінальну відповідальність за таке використання, що серйозно ускладнює роботу міських служб, і від чого зрештою страждають самі мешканці”, – написав Терехов.

Він зазначив, що Харків отримав значний обсяг техніки у вигляді гуманітарної допомоги – від європейських партнерів, США та Японії.

“Десятки автобусів, трамваїв, тролейбусів, екскаваторів, навантажувачів та іншого. Тобто критично необхідного обладнання для відновлення міста, ліквідації наслідків обстрілів, перевезення пасажирів”, – пояснив мер міста.

Терехов зазначив, що президент підтримав його ініціативу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 17:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграмі пояснив, про що просив президента України під час прикінцевого в цьому році засідання Конгресу місцевих і регіональних влад".