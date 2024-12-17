Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграмі пояснив, про що просив президента України під час прикінцевого в цьому році засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.
“Я звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням підтримати важливий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді. Він дозволить комунальним підприємствам використовувати техніку, отриману як гуманітарну допомогу, без обмежень. Зараз законодавчі прогалини передбачають кримінальну відповідальність за таке використання, що серйозно ускладнює роботу міських служб, і від чого зрештою страждають самі мешканці”, – написав Терехов.
Він зазначив, що Харків отримав значний обсяг техніки у вигляді гуманітарної допомоги – від європейських партнерів, США та Японії.
“Десятки автобусів, трамваїв, тролейбусів, екскаваторів, навантажувачів та іншого. Тобто критично необхідного обладнання для відновлення міста, ліквідації наслідків обстрілів, перевезення пасажирів”, – пояснив мер міста.
Терехов зазначив, що президент підтримав його ініціативу.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 17:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграмі пояснив, про що просив президента України під час прикінцевого в цьому році засідання Конгресу місцевих і регіональних влад".