Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram пояснил, о чем просил президента Украины во время заключительного в этом году заседания Конгресса местных и региональных властей.
«Я обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать важный законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде. Он позволит коммунальным предприятиям использовать технику, полученную в качестве гуманитарной помощи, без ограничений. Сейчас законодательные пробелы предусматривают уголовную ответственность за такое использование, что серьезно усложняет работу городских служб, и от чего страдают сами жители», — написал Терехов.
Он отметил, что Харьков получил значительный объем техники в виде гуманитарной помощи — от европейских партнеров, США и Японии.
«Десятки автобусов, трамваев, троллейбусов, экскаваторов, погрузчиков и прочего. То есть критически необходимое оборудование для восстановления города, ликвидации последствий обстрелов, перевозки пассажиров», — пояснил мэр города.
Терехов отметил, что президент поддержал его инициативу.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 17:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram пояснил, о чем просил президента Украины во время заключительного в этом году заседания Конгресса местных и региональных властей".