Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове

Политика 17:36   17.12.2024
Оксана Горун
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове Фото: telegram Игоря Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram пояснил, о чем просил президента Украины во время заключительного в этом году заседания Конгресса местных и региональных властей.

«Я обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать важный законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде. Он позволит коммунальным предприятиям использовать технику, полученную в качестве гуманитарной помощи, без ограничений. Сейчас законодательные пробелы предусматривают уголовную ответственность за такое использование, что серьезно усложняет работу городских служб, и от чего страдают сами жители», — написал Терехов.

Он отметил, что Харьков получил значительный объем техники в виде гуманитарной помощи — от европейских партнеров, США и Японии.

«Десятки автобусов, трамваев, троллейбусов, экскаваторов, погрузчиков и прочего. То есть критически необходимое оборудование для восстановления города, ликвидации последствий обстрелов, перевозки пассажиров», — пояснил мэр города.

Терехов отметил, что президент поддержал его инициативу.

Читайте также: Новые автобусы из Германии прибыли в Харьков: по каким маршрутам будут ездить

Как война изменила транспорт Харькова — смотрите в сюжете МГ «Объектив»👇

Автор: Оксана Горун
Популярно
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
17.12.2024, 15:41
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
17.12.2024, 17:36
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
17.12.2024, 19:53
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
17.12.2024, 22:56
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
17.12.2024, 22:48

Новости по теме:

08:45
Не голосовать за законопроект 10242 призвали депутатов журналисты Украины
13:43
Верховная Рада запретила в Украине церкви, связанные с РФ
10:00
Что происходит с новым законом о мобилизации — информация нардепов
11:48
Нормы по блокированию счетов граждан неприемлимы — Арахамия
11:27
«Это обман людей» — нардеп про законопроект о мобилизации

Вы читали новость: «Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 17:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram пояснил, о чем просил президента Украины во время заключительного в этом году заседания Конгресса местных и региональных властей".