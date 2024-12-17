Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram пояснил, о чем просил президента Украины во время заключительного в этом году заседания Конгресса местных и региональных властей.

«Я обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать важный законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде. Он позволит коммунальным предприятиям использовать технику, полученную в качестве гуманитарной помощи, без ограничений. Сейчас законодательные пробелы предусматривают уголовную ответственность за такое использование, что серьезно усложняет работу городских служб, и от чего страдают сами жители», — написал Терехов.

Он отметил, что Харьков получил значительный объем техники в виде гуманитарной помощи — от европейских партнеров, США и Японии.

«Десятки автобусов, трамваев, троллейбусов, экскаваторов, погрузчиков и прочего. То есть критически необходимое оборудование для восстановления города, ликвидации последствий обстрелов, перевозки пассажиров», — пояснил мэр города.

Терехов отметил, что президент поддержал его инициативу.

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