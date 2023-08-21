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Новые автобусы из Германии прибыли в Харьков: по каким маршрутам будут ездить

Общество 12:55   21.08.2023
Виктория Яковенко
Новые автобусы из Германии прибыли в Харьков: по каким маршрутам будут ездить Фото: Харьковский горсовет

Харьков получил девять автобусов «MAN» из немецкого города Нюрнберга.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. По их данным, немецкие партнеры передали автобусы двух видов: 12-ти и 18-метровые. В ближайшее время они будут курсировать на 63-м и 204-м маршрутах.

«Это позволит улучшить пассажирское сообщение между Индустриальным районом и Северной Салтовкой, а также между Восточной Салтовкой и Алексеевкой», — отметили в мэрии.

В горсовете напомнили, что во время полномасштабного вторжения РФ разной степени повреждений получили 94 автобуса. Большинство из них отремонтированы, около 10 единиц восстановлению не подлежат.

Сейчас по Харькову курсируют 90 автобусов, которые обслуживают 42 маршрута.

Как рассказали в мэрии, до конца сентября Нюрнберг планирует передать Харькову 40 автобусов. В связи с этим КП «Салтовское трамвайное депо» приглашает на работу водителей категории «D».

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков получил девять автобусов «MAN» из немецкого города Нюрнберга.".