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В Харьков возващается экобус, собирающий батарейки, термометры и лампочки

Общество 09:28   11.08.2023
Оксана Горун
В Харьков возващается экобус, собирающий батарейки, термометры и лампочки Фото: пресс-служба ХГС

Харьков продолжит собирать опасные отходы цивилизованно. Эко-автобус, который курсировал по улицам города до полномасштабной войны, возвращается к работе.

«Эко-автобус, который собирает отработанные лампы, батарейки и ртутные термометры, возобновляет работу в городе Харькове. Об этом сообщили в КП «Муниципальная компания по обращению с отходами»,проинформировали в пресс-службе мэрии.

В Харьковском горсовете уточнили, что опасные отходы экобус будет собирать в первую и третью среду месяца (а при необходимости — еженедельно) на восьми стационарных локациях: ул. Благовещенская, 34; ул. Георгия Тарасенко, 42 (ЦПАУ); ул. Академика Павлова, 44б (ТРЦ «Французский бульвар»); ул. Архитектора Алешина, 11 (ЦПАУ); пр. Петра Григоренко (ЦПАУ); пр. Тракторостроителей, 144 (ЦПАУ); пр. Победы, 54; пр. Науки, 17 (возле Администрации Шевченковского района).

Курсировать бус будет только по стационарным точкам сбора опасных отходов. Как мобильный пункт приема его пока не будут применять, чтобы не создавать скопления людей.

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«Напомним, в рамках проекта «Нам не до лампочки!», который реализован на средства Общественного бюджета города Харькова, было закуплено 10 контейнеров для обустройства стационарных пунктов сбора опасных отходов (восемь из них — установлены) и микроавтобус «Экобус». Проект реализуется с 2021 года», — отметили в горсовете.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков продолжит собирать опасные отходы цивилизованно. Эко-автобус, который курсировал по улицам города до полномасштабной войны, возвращается к работе".