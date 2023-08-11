В Харьков возващается экобус, собирающий батарейки, термометры и лампочки

Харьков продолжит собирать опасные отходы цивилизованно. Эко-автобус, который курсировал по улицам города до полномасштабной войны, возвращается к работе.

«Эко-автобус, который собирает отработанные лампы, батарейки и ртутные термометры, возобновляет работу в городе Харькове. Об этом сообщили в КП «Муниципальная компания по обращению с отходами», — проинформировали в пресс-службе мэрии.

В Харьковском горсовете уточнили, что опасные отходы экобус будет собирать в первую и третью среду месяца (а при необходимости — еженедельно) на восьми стационарных локациях: ул. Благовещенская, 34; ул. Георгия Тарасенко, 42 (ЦПАУ); ул. Академика Павлова, 44б (ТРЦ «Французский бульвар»); ул. Архитектора Алешина, 11 (ЦПАУ); пр. Петра Григоренко (ЦПАУ); пр. Тракторостроителей, 144 (ЦПАУ); пр. Победы, 54; пр. Науки, 17 (возле Администрации Шевченковского района).

Курсировать бус будет только по стационарным точкам сбора опасных отходов. Как мобильный пункт приема его пока не будут применять, чтобы не создавать скопления людей.

«Напомним, в рамках проекта «Нам не до лампочки!», который реализован на средства Общественного бюджета города Харькова, было закуплено 10 контейнеров для обустройства стационарных пунктов сбора опасных отходов (восемь из них — установлены) и микроавтобус «Экобус». Проект реализуется с 2021 года», — отметили в горсовете.