Столбики термометров поднимутся до +37: погода в Харькове и области на 14 июля
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 14 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. Жара в регионе продолжается.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем – 34 – 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем – 32 – 37.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: жара, погода, прогноз, термометры, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 20:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 14 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. Жара в регионе продолжается.".