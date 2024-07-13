Live
  • Сб 13.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.88
  • EUR 44.38

Столбики термометров поднимутся до +37: погода в Харькове и области на 14 июля

Погода 20:03   13.07.2024
Виктория Яковенко
Столбики термометров поднимутся до +37: погода в Харькове и области на 14 июля Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 14 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. Жара в регионе продолжается.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем ​​– 34 – 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем ​​– 32 – 37.

Читайте также: Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник
В Харькове снова был слышен взрыв: враг наносит удары — Мельник
13.07.2024, 16:12
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
Армия РФ повторно ударила по поселку на Харьковщине: есть погибший (обновлено)
13.07.2024, 16:59
Пять железнодорожников пострадали из-за удара РФ по Харьковщине – УЗ
Пять железнодорожников пострадали из-за удара РФ по Харьковщине – УЗ
13.07.2024, 19:22
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
13.07.2024, 16:02
Удар по Будам: второй погибший – полицейский, первые фото с места «прилета»
Удар по Будам: второй погибший – полицейский, первые фото с места «прилета»
13.07.2024, 19:52
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
13.07.2024, 09:24

Новости по теме:

20:27
Жара продолжается. Какой будет погода 12 июля в Харькове и области
16:14
Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату
12:36
Жара в Харькове установила очередной рекорд: было +35,8
20:08
Ночью ​​гроза, днем ​​– жара. Какой будет погода 11 июля в Харькове и области
13:15
Пик жары в Украине ожидается 14-17 июля: прогноз синоптика

Вы читали новость: «Столбики термометров поднимутся до +37: погода в Харькове и области на 14 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 14 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. Жара в регионе продолжается.".