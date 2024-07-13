Столбики термометров поднимутся до +37: погода в Харькове и области на 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. Жара в регионе продолжается.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем ​​– 34 – 36, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем ​​– 32 – 37.