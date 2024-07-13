Стовпчики термометрів доповзуть до +37: погода у Харкові й області на 14 липня

У неділю, 14 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Спека в регіоні продовжується.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градуса, вдень – 34 – 36, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градусів, вдень – 32 – 37.