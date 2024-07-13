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Стовпчики термометрів доповзуть до +37: погода у Харкові й області на 14 липня

Погода 20:03   13.07.2024
Вікторія Яковенко
Стовпчики термометрів доповзуть до +37: погода у Харкові й області на 14 липня Фото: Василь Голосний

У неділю, 14 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Спека в регіоні продовжується.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градуса, вдень – 34 – 36, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градусів, вдень – 32 – 37.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 20:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 14 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Спека в регіоні продовжується.".