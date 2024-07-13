Сьогодні 13 липня: яке свято та день в історії

13 липня 1772 року Джеймс Кук почав перше в історії кругосвітнє плавання із заходу на схід. Цього дня 1870 року Отто фон Бісмарк випустив Емську депешу, яка спровокувала франко-пруську війну. У 1930-му стартував перший Чемпіонат світу з футболу. У 1947-му країни Європи прийняли “план Маршалла”. А у 1973-му вийшов перший альбом гурту “Queen”.

Свята та пам’ятні дати 13 липня

13 липня – Міжнародний день купання голяка.

Також відзначають: День музики в перукарнях, Міжнародний день гірських порід, Міжнародний день головоломки.

13 липня в історії

13 липня 1772 року британський мореплавець Джеймс Кук розпочав своє навколосвітнє плавання. То була друга експедиція Кука. Детальніше.

13 липня 1870 року Отто фон Бісмарк розіслав з Бад-Емса по дворах Європи телеграму, що увійшла в історію як “Емська депеша”. Детальніше.

13 липня 1930 року розпочався перший чемпіонат світу з футболу. Приймав змагання Уругвай. Детальніше.

13 липня 1940 року народився український дисидент та політв’язень, член Української Гельсінської групи Іван Сокульський. Детальніше.

13 липня 1947 року під час Паризької конференції міністри закордонних справ 16 країн західної Європи погодилися ухвалити план відновлення, що увійшов до історії як “план Маршалла”. Детальніше.

13 липня 1973 року вийшов перший альбом гурту “Queen”. Він мав однойменну назву – “Queen”. Альбом записували протягом двох років, та ще й затримали випуск на вісім місяців у пошуках компанії звукозапису. Більшість композицій в альбомі – авторства класичного складу гурту: Фредді Мерк’юрі, Браяна Мея та Роджера Тейлора. Однак там є й пісня “Doing All Right”, яку створив попередник і сусід по кімнаті Мерк’юрі – Тім Стаффелл.

Насправді один із найуспішніших гуртів усіх часів міг звучати зовсім інакше, адже від початку легендарного вокаліста в його складі не було. Мей і Стаффелл у студентські роки створили групу “Smile”. Роджера Тейлора вони знайшли, вивісивши в стінах коледжу оголошення, що колективу потрібен барабанник. У такому складі гурт виступав на невеликих сценах, у пабах тощо. Їхнім найвищим досягненням став виступ на розігріві у “Pink Floyd” у 1968 році. А в 1970-му Стаффелл залишив гурт, отримавши пропозицію від інших музикантів. Але на допомогу несподівано прийшов його сусід по кімнаті Фаррух Булсара, якого в коледжі називали Фредді. Він уже мав досвід музиканта, грав у різних групах, але Мей і Тейлор навіть не знали, що він вміє співати. Саме цей новий член колективу вигадав нову назву – “Queen” і розробив логотип. Також вокаліст одразу взяв собі псевдонім – Фредді Мерк’юрі. У 1971 році до колективу приєднався бас-гітарист Джон Дікон. І в такому складі “Queen” існувала до смерті свого лідера.

Дефіциту матеріалу в музикантів не було – троє учасників писали музику. Однак у них не було студії для запису та лейблу для випуску пісень. Перше питання умовно вирішили. Музиканти домовилися з “De Lane Lea Studios”, де працював друг Мея. Студія погодилася пускати музикантів у будь-який час, що не зайнятий записами, а вони за це мали тестувати звукозаписне обладнання та виступати перед потенційними клієнтами. Саме на цій студії, часто вночі, музиканти записували демо свого першого альбому, а паралельно за допомогою “De Lane Lea Studios” заводили знайомства у світі шоубізу. Ці знайомства і привели музикантів до “Trident Studios”. Вона підписала з “Queen” контракт та погодилася продюсувати й фінансувати перший альбом. У цій студії музиканти записувалися з червня до листопада 1972 року. А далі дебютну платівку на понад пів року поклали на полицю. “Trident Studios” шукала звукозаписну компанію, яка б випустила альбом, але в результаті випустила його сама. Перший альбом досить тепло сприйняли критики. У британському чарті він досяг 24-го рядка, протримався там 18 тижнів і отримав “золотий” статус.

Церковне свято 13 липня

13 липня – собор архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл був обраний Богом для того, щоб благовістити Діві Марії про зачаття Сина Божого. Він сповіщав людству про майбутнє втілення Сина Божого, надихав пророка Мойсея під час написання книги Буття, пророку Данилові сповіщав про майбутні долі єврейського народу, сповіщав праведну Ганну про народження від неї Діви Марії. Він явився священникові Захарії, передбачивши народження Іоанна Хрестителя. Попередив Йосипа Обручника про задуми Ірода та наказав бігти до Єгипту з Марією та немовлям. Жони-мироносиці почули від Архангела радісну звістку про Воскресіння Христове. У цей день згадують багаторазові явлення Архангела Гавриїла та його ревне виконання божої волі.

Народні прикмети

Якщо зозуля кує, то літо видасться довгим і жарким, а якщо мовчить, то сніг випаде рано.

Якщо коропи пішли на дно водойми – буде негода.

Що не можна робити 13 липня

Категорично заборонено нешанобливо ставитися до хліба: викидати його залишки або змітати крихти на підлогу.

Не можна байдикувати та довго спати.

Не можна брехати – обман обов’язково розкриється.