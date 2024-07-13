Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории

13 июля 1772 года Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. В этот день 1870 года Отто фон Бисмарк выпустил Эмскую депешу, спровоцировавшую франко-прусскую войну. В 1930-м стартовал первый Чемпионат мира по футболу. В 1947-м страны Европы приняли «план Маршалла». А в 1973-м вышел первый альбом группы «Queen».

Праздники и памятные даты 13 июля

13 июля — Международный день купания голышом.

Также отмечают: День музыки в парикмахерских, Международный день горных пород, Международный день головоломки.

13 июля в истории

13 июля 1772 года британский мореплаватель Джеймс Кук начал свое кругосветное плавание. Это была вторая экспедиция Кука. Подробнее.

13 июля 1870 года Отто фон Бисмарк разослал из Бад-Эмса по дворам Европы телеграмму, вошедшую в историю как «Эмская депеша». Подробнее.

13 июля 1930 года начался первый чемпионат мира по футболу. Принимал состязание Уругвай. Подробнее.

13 июля 1940 года родился украинский диссидент и политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы Иван Сокульский. Подробнее.

13 июля 1947 года во время Парижской конференции министры иностранных дел 16 стран западной Европы согласились принять план восстановления, вошедший в историю как «план Маршалла». Подробнее.

13 июля 1973 года вышел первый альбом группы «Queen». Он имел одноименное название – «Queen». Альбом записывали в течение двух лет, да еще и задержали выпуск на восемь месяцев в поисках звукозаписывающей компании. Большинство композиций в альбоме – авторства классического состава группы: Фредди Меркьюри, Брайана Мэя и Роджера Тейлора. Однако там есть и песня «Doing All Right», которую создал предшественник и сосед по комнате Меркьюри – Тим Стаффелл.

На самом деле одна из самых успешных групп всех времен могла звучать совсем иначе, ведь изначально легендарного вокалиста в ее составе не было. Мэй и Стаффелл в студенческие годы создали группу «Smile». Роджера Тейлора они нашли, вывесив в стенах колледжа объявление, что коллективу нужен барабанщик. В таком составе группа выступала на небольших сценах, в пабах и т.д. Их наивысшим достижением стало выступление на разогреве у «Pink Floyd» в 1968 году. А в 1970-м Стаффелл покинул группу, получив предложение от других музыкантов. Но на помощь неожиданно пришел его сосед по комнате – Фаррух Булсара, которого в колледже называли Фредди. У него уже был опыт музыканта, он играл в разных группах, но Мэй и Тейлор даже не знали, что он умеет петь. Именно этот новый член коллектива придумал новое название – «Queen» и разработал логотип. Также вокалист сразу взял себе псевдоним — Фредди Меркьюри. В 1971 году к коллективу присоединился бас-гитарист Джон Дикон. И в таком составе «Queen» существовала вплоть до смерти своего лидера.

Дефицита материала у музыкантов не было – трое участников писали музыку. Однако у них не было студии для записи и лейбла для выпуска песен. Первый вопрос условно решили. Музыканты договорились с «De Lane Lea Studios», где работал друг Мэя. Студия согласилась пускать музыкантов в любое время, не занятое записями, а они за это должны были тестировать звукозаписывающее оборудование и выступать перед потенциальными клиентами. Именно на этой студии, часто ночью, музыканты записывали демо своего первого альбома, а параллельно с помощью «De Lane Lea Studios» заводили знакомства в мире шоу-биза. Эти знакомства и привели музыкантов к «Trident Studios». Она подписала с «Queen» контракт и согласилась продюсировать и финансировать первый альбом. В этой студии музыканты записывались с июня по ноябрь 1972 года. А дальше дебютную пластинку более чем на полгода положили на полку. «Trident Studios» искала звукозаписывающую компанию, которая выпустила бы альбом, но в итоге выпустила его сама. Первый альбом достаточно тепло восприняли критики. В британском чарте он достиг 24-й строчки, продержался там 18 недель и получил «золотой» статус.

Церковный праздник 13 июля

13 июля – собор архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы благовестить Деве Марии о зачатии сына. Он извещал человечество о будущем воплощении сына Божьего, вдохновлял пророка Моисея во время написания книги Бытия, пророку Даниилу извещал о будущих судьбах еврейского народа, извещал праведную Анну о рождении от нее Девы Марии. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя. Предупредил Иосифа Обручника о замыслах Ирода и приказал бежать в Египет с Марией и младенцем. Жены-мироносицы услышали от архангела радостное известие о Воскресении Христа. В этот день вспоминают многократные явления архангела Гавриила и его ревностное исполнение божьей воли.

Народные приметы

Если кукушка кукует, то лето будет длинным и жарким, а если молчит, то снег выпадет рано.

Если карпы ушли на дно водоема – будет непогода.

Что нельзя делать 13 июля

Категорически запрещено неуважение к хлебу: нельзя выбрасывать его остатки или сметать крошки на пол.

Нельзя бездельничать и долго спать.

Нельзя врать – обман обязательно раскроется.