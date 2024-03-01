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В Харькове последний день февраля стал рекордно теплым

Общество 14:18   01.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове последний день февраля стал рекордно теплым Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Харькове, вчера, 29 февраля зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,2 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2016 году — термометры показали +9 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, ранее температурный рекорд фиксировали 12, 13 и 14 февраля.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, вчера, 29 февраля зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,2 градуса тепла.".