В Харькове последний день февраля стал рекордно теплым

В Харькове, вчера, 29 февраля зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составляла +9,2 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2016 году — термометры показали +9 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, ранее температурный рекорд фиксировали 12, 13 и 14 февраля.