Февральское тепло в Харькове побило температурный рекорд

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове. 12 февраля столбики термометров показали 9,7 градуса тепла.

Это самая высокая температура, которая была зафиксирована 12 февраля за все годы метеонаблюдений, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

До этого максимум температуры для 12 февраля был в 2002 году — термометры показали 5,2 градуса тепла.