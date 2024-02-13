Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Февральское тепло в Харькове побило температурный рекорд

Общество 19:40   13.02.2024
Елена Нагорная
Февральское тепло в Харькове побило температурный рекорд

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове. 12 февраля столбики термометров показали 9,7 градуса тепла.

Это самая высокая температура, которая была зафиксирована 12 февраля за все годы метеонаблюдений, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

До этого максимум температуры для 12 февраля был в 2002 году — термометры показали 5,2 градуса тепла.

Читайте также: В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
13.02.2024, 10:01
Книжный магазин в центре Харькова облили краской (фото)
Книжный магазин в центре Харькова облили краской (фото)
13.02.2024, 14:48
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
13.02.2024, 07:56
В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
13.02.2024, 09:38
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
13.02.2024, 14:10
Авдеевка, Купянск, Лиман. Зеленский сообщил, что Сырский объехал горячие точки
Авдеевка, Купянск, Лиман. Зеленский сообщил, что Сырский объехал горячие точки
13.02.2024, 19:51

Новости по теме:


Вы читали новость: «Февральское тепло в Харькове побило температурный рекорд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд зафиксировали в Харькове. 12 февраля столбики термометров показали 9,7 градуса тепла".