Февральское тепло в Харькове побило температурный рекорд
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове. 12 февраля столбики термометров показали 9,7 градуса тепла.
Это самая высокая температура, которая была зафиксирована 12 февраля за все годы метеонаблюдений, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
До этого максимум температуры для 12 февраля был в 2002 году — термометры показали 5,2 градуса тепла.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 12 февраля, погода, температура, температурный рекорд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд зафиксировали в Харькове. 12 февраля столбики термометров показали 9,7 градуса тепла".