В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10

Вслед за непривычным февральским потеплением Харьков ожидает резкое похолодание. В прогнозах Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и Укргидрометцентра — температуры до минус 12-13°С.

По прогнозу синоптиков крайний теплый зимний день будет завтра, 14 февраля. Днем температура все еще будет достигать 10 градусов тепла. Уже с четверга начнется похолодание. Воздух остынет до 1-2 градусов мороза. Окончательно холода «разгуляются» ночью в пятницу и субботу, 16 и 17 февраля.

По данным Укргидрометцентра, ночью в пятницу, 16 февраля, ожидается до 9 градусов мороза, днем — до минус 6°С. В субботу, 17 февраля температура ночью может опуститься до 13°С, днем — до минус 6.

Пока что прогноз о дальнейшем потеплении после удара морозом синоптики не публикуют.