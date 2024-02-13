В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
Вслед за непривычным февральским потеплением Харьков ожидает резкое похолодание. В прогнозах Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и Укргидрометцентра — температуры до минус 12-13°С.
По прогнозу синоптиков крайний теплый зимний день будет завтра, 14 февраля. Днем температура все еще будет достигать 10 градусов тепла. Уже с четверга начнется похолодание. Воздух остынет до 1-2 градусов мороза. Окончательно холода «разгуляются» ночью в пятницу и субботу, 16 и 17 февраля.
По данным Укргидрометцентра, ночью в пятницу, 16 февраля, ожидается до 9 градусов мороза, днем — до минус 6°С. В субботу, 17 февраля температура ночью может опуститься до 13°С, днем — до минус 6.
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Пока что прогноз о дальнейшем потеплении после удара морозом синоптики не публикуют.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за непривычным февральским потеплением Харьков ожидает резкое похолодание. В прогнозах Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и Укргидрометцентра — температуры до минус 12-13°С".