У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10

Слідом за незвичним лютневим потеплінням Харків очікує різке похолодання. У прогнозах Харківського регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру – температури до мінус 12-13°C.

За прогнозом синоптиків, крайній теплий зимовий день буде завтра, 14 лютого. Вдень температура все ще сягатиме 10 градусів тепла. Уже з четверга розпочнеться похолодання. Повітря охолоне до 1-2 градусів морозу. Остаточно холоди “розгуляються” вночі у п’ятницю та суботу, 16 та 17 лютого.

За даними Укргідрометцентру, вночі у п’ятницю, 16 лютого, очікується до 9 градусів морозу, вдень – до мінус 6°С. У суботу, 17 лютого, температура вночі може опуститися до 13°С, вдень – до мінус 6.

Поки що прогнозу про подальше потепління після удару морозів синоптики не публікують.