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У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10

Суспільство 09:38   13.02.2024
Оксана Горун
У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10

Слідом за незвичним лютневим потеплінням Харків очікує різке похолодання. У прогнозах Харківського регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру – температури до мінус 12-13°C.

За прогнозом синоптиків, крайній теплий зимовий день буде завтра, 14 лютого. Вдень температура все ще сягатиме 10 градусів тепла. Уже з четверга розпочнеться похолодання. Повітря охолоне до 1-2 градусів морозу. Остаточно холоди “розгуляються” вночі у п’ятницю та суботу, 16 та 17 лютого.

За даними Укргідрометцентру, вночі у п’ятницю, 16 лютого, очікується до 9 градусів морозу, вдень – до мінус 6°С. У суботу, 17 лютого, температура вночі може опуститися до 13°С, вдень – до мінус 6.

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Поки що прогнозу про подальше потепління після удару морозів синоптики не публікують.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 09:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за незвичним лютневим потеплінням Харків очікує різке похолодання. У прогнозах Харківського регіонального центру з гідрометеорології та Укргідрометцентру – температури до мінус 12-13°C".